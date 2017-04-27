На «гектаре» предлагают создать электронный огород и 3Д-мастерскую

На конкурс идей по освоению «дальневосточных гектаров» продолжают поступать работы со всей страны – сегодня их уже более 450, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Среди поступивших проектов – организация 3Д-мастерской, овощеводство с использованием солнечного биовегетария и строительство автономного туристического комплекса, сообщают в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Экспертный совет Конкурса идей отмечает высокую степень проработанности поступивших работ, наличие у большинства идей экономического обоснования наряду с бережным отношением к окружающей среде.

К таким идеям можно отнести, к примеру, проект по созданию солнечного биовегетария в Якутии. Использование данной технологии позволит обеспечить труднодоступные области региона свежими овощами, а их производство - экологичным и энергоэффективным. Суть идеи заключается в том, что солнечная энергия вместе с технологией биовегетария, позволяющего не только эффективно выращивать продукцию, но и производить биоудобрения, сделает производство овощей дешевле и возможным круглый год. Благодаря высокому показателю солнечной активности в Якутии произведенной энергии хватит на обогрев биовегетария, а избыточную энергию можно продавать, - отмечается в проекте. Собственное производство биогумуса также снизит затратную часть проекта и итоговую себестоимость выращенных овощей, а сам биогумус является востребованным товаром на сельскохозяйственном рынке.

Среди поступивших на конкурс идей, есть и проекты по совместному освоению «дальневосточных гектаров», рассчитанные на семейный бизнес. Одним из примеров таких идей является проект по созданию автономного туристического комплекса. Суть идеи заключается в том, что небольшой по объемам комплекс с домиками для проживания туристов и всей необходимой инфраструктурой обеспечивает свои потребности в электричестве и горячей воде за счет солнечной и ветровой энергии. Факт использования возобновляемых источников энергии позволяет в будущем уменьшить коммунальные расходы и сделать работу проекта максимально «экологичной». Автор не только детально описал идею, но и экономически обосновал ее рентабельность и потенциал на Дальнем Востоке, отмечают в АРЧК ДВ.

По словам представителей Агентства, многие из идей, направленных на конкурс, спроектированы с учетом применения высоких технологий.

«К примеру, один из участников конкурса планирует организовать на «дальневосточном гектаре» 3Д-лабораторию, тем самым обеспечив отдаленные области и новые поселения техническими и строительными деталями, инвентарем и бытовой утварью. Другим вызывающим удивление и интерес проектом по праву можно назвать идею о создании «Online фазенды». Идея заключается в организации садово-огородного хозяйства с применением информационных технологий: на «гектаре» вблизи населенного пункта предлагается открыть территорию загородного отдыха, где новые технологии превращают рутинный труд фермера в интересную онлайн игру по аналогии со всемирно известным «Счастливым фермером». Только в предложенном проекте люди виртуально выращивают реальный урожай», - рассказали в АРЧК ДВ.

Среди поступивших на суд экспертов работ есть и масса качественно проработанных традиционных предпринимательских идей: организация фермы по выращиванию рыбы, грибное производство и проект цеха по изготовлению концентрированных овощных соков в системе комплексов по хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции на встречных потоках.

Участники конкурса предлагают самые смелые идеи применения земли, благодаря тому, что законом о «дальневосточном гектаре» допускается ведение любых видов деятельности на участке, не запрещенных законодательством.

Как ранее неоднократно отмечал глава Министерства России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, закон о «дальневосточном гектаре» дает максимальную свободу самореализации граждан.

Инициатором конкурса идей «Дальневосточный гектар» выступает АРЧК ДВ при поддержке Минвостокразвития России и Общественного совета Минвостокразвития России. Конкурс проводится в сотрудничестве с Всемирным фондом дикой природы, инвестиционной компанией «CRESCO Finance», компаниями «Дубль Дом» и «Росстройконсалтинг». Соорганизаторы предусмотрели грантовую и призовую поддержку авторам лучших работ. Это высокотехнологичный беспилотник, сертификаты на разработку бизнес-моделей, товарных знаков, скидки на приобретение домов и т.д.

Прием заявок на конкурс идей «Дальневосточный гектар» продлится до 15 июля 2017 года. С положением о Конкурсе идей и призами по номинациям можно ознакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конкурсные заявки принимаются через форму, размещенную по адресу http://hcfe.ru/contest/. К оформлению презентации предъявляются минимальные требования, чтобы не ограничивать творческий подход авторов идей.