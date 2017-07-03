Общество

Елена Малкова
3 Июля, 2017 10:57

С 1 июля в Пермском крае изменяются тарифы на коммунальные услуги

Коммунальные платежи.
Источник фото: Sofrino24.ru
#коммунальныеуслуги

#тарифы

#жкх
Пермь, 03 Июля - DIXINEWS.

В соответствии с законодательством Российской Федерации с 1 июля на территории Пермского края изменяются тарифы на коммунальные услуги для населения.

При расчете тарифов учитывается повышение цен на энергоносители, уровень инфляции и другие экономические показатели, сообщили в пресс-службе Региональной службы по тарифам Пермского края.

Стоит отметить, что рекомендованный размер увеличения для региона - 6,5%, но в Прикамье изменились подходы к формированию тарифов - правительство Пермского края будет сдерживать их рост и аппетиты естественных монополий. Поэтому принято решение, что индексация пройдет по минимальной ставке и суммарно не превысит 4%. В среднем, индексация коммунальных услуг для одной семьи составит порядка 150 рублей в месяц.

При этом, как отмечает руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края А.В.Удальев, граждане сами могут управлять суммой в свой платежке за ЖКУ. Как показывает анализ программы энергоэффективности, можно ежемесячно экономить на коммунальных платежах до 50% суммы. В частности, можно снизить расходы на электроэнергию если поменять все лампочки на энергосберегающие, поменять обычный счетчик на двухрежимный и использовать более дешевый ночной режим для длительных автоматических операций. Установка счетчиков на воду также позволит платить только за потребленные ресурсы. В случае отсутствия члена семьи длительное время (учеба или командировка, работа в другом городе), необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ для перерасчета суммы за коммунальные услуги.

Подробнее узнать о том, как экономить на оплате коммунальных услуг можно на сайте Региональной службы по тарифам Пермского края - rst.permkrai.ru.

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