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Елена Малкова
3 Июля, 2017 10:08
В частном секторе Новосибирска обустраивают дороги
Дороги в частном секторе.
Источник фото: novo-sibirsk.ru
Новосибирск, 03 Июля - DIXINEWS.
В Новосибирске обустраивают дороги частного сектора, сообщает пресс-служба мэрии.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания посетил несколько дорожных объектов в частном секторе Заельцовки.
«Мы продолжаем ремонт дорог частного сектора, к которому приступили в прошлом году. Долгое время в Новосибирске на эту проблему не обращали внимания. Улицы, на которых мы сегодня побывали, никогда не ремонтировались. По словам местных жителей, здесь были грязь и болото, теперь ситуация существенно изменилась — уложено щебёночное покрытие, дороги пригодны к эксплуатации, — сказал мэр по итогам выездного совещания.
По словам мэра, в 2017 году выделено 100 млн рублей (из областного и городского бюджетов направлено по 50 млн рублей) на ремонт дорог индивидуальной застройки.
В этом году в частном секторе планируется отремонтировать 80 дорожных объектов. Подрядные организации приступили к благоустройству.
Площадь планируемого ремонта дорог в частном секторе в 2017 году — 148,6 тыс. кв. метров. По данным на 30 июня завершены работы на дорожных объектах общей площадью 22,4 тыс. кв. метров.
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