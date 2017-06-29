Инвестиционные проекты на 7 млрд рублей привлечены в ТОР и СПВ

С 26 по 30 июня Корпорация развития Дальнего Востока, как управляющая компания территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток, приняла на рассмотрение 8 заявок о реализации инвестпроектов в ТОР и СПВ с общим объемом капиталовложений более 7 млрд рублей.

Реализация проектов позволит создать 1738 рабочих мест, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

На территориях опережающего развития инвесторы намерены запустить проекты с общим объемом инвестиций 820 млн рублей.

В ТОР «Камчатка» планируется реализовать такие проекты, как создание комплекса глубокой переработки рыбы и морепродуктов и организация рыбного хозяйства.

В ТОР «Надеждинская» планируется наладить производство продукции из рыбы и морепродуктов.

Для реализации проектов в Свободном порту Владивосток подано 5 заявок с объемом инвестиций более 6 млрд рублей.

Инвесторы намерены использовать преференции особого экономического режима и реализовать инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства, обслуживания автомобилей, грузоперевозок и активного отдыха.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 678 заявок с общим объемом инвестиций более 1,8 трлн рублей и перспективой создать более 82 тысяч рабочих мест.