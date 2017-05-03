Экономика

Елена Малкова
3 Июля, 2017 08:14

Долги по заработной плате бывшим работникам ГК «Кингкоул» погашены

ГК «Кингкоул».
Источник фото: expert17.ru
#Кингкоул

#шахтеры

#долгипозарплате
Ростов-на-Дону , 03 Июля - DIXINEWS.

С прошлого года 3 233 бывшим работникам ГК «Кингкоул» направлены выплаты на общую сумму в размере 308,2 млн рублей.

В том числе полностью погашены долги перед бывшими работниками сервисных предприятий, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

«Выплаты в сумме 32,3 млн рублей произведены 406 бывшим работникам в 100-процентном размере», - сказал заместитель губернатора Сергей Бондарев.

Как пояснил Сергей Бондарев, некоторые бывшие работники находится за пределами региона, в отпусках.

«Информация о возможности получения ими задолженности по зарплате доведена до сведения родственников путем подворового обхода. По мере оформления документов выплаты будут произведены. Средства на эти цели зарезервированы», - подчеркнул замгубернатора.

Таким образом, обязательства, которые правительство Ростовской области взяло на себя по выплате задолженности перед бывшими работниками обанкротившейся ГК «Кингкоул», выполнены в полном объёме.

Задолженность по зарплате перед работниками ГК «Кингкоул» на начало 2017 года составляла порядка 200 млн рублей. Губернатор Василий Голубев поставил задачу ликвидировать задолженность по зарплате до 1 июля текущего года. Правительство области привлекло «Региональную корпорацию развития», которая с февраля каждый месяц направляла на выплаты по 50 млн рублей заемных средств.

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