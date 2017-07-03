Омская область заняла второе место в рейтинге по содействию развитию конкуренции

Специалисты Аналитического центра при Правительстве РФ совместно с Агентством стратегических инициатив проанализировали деятельность органов власти субъектов РФ по формированию конкурентной среды.

Среди 85 регионов России Омская область в рейтинге за 2016 год заняла второе место.

В тройке лидеров - Республика Татарстан и Воронежская область.

При подготовке рейтинга учитывались различные факторы: как устраняются административные барьеры, насколько «прозрачна» информация о деятельности «монополистов», какую поддержку получают представители малого и среднего бизнеса.