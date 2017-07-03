Экономика

Елена Малкова
3 Июля, 2017 07:22

Омская область заняла второе место в рейтинге по содействию развитию конкуренции

г. Омск.
Источник фото: Etosibir.ru
#рейтинг

#экономика

#конкуренция
Омск, 03 Июля - DIXINEWS.

Специалисты Аналитического центра при Правительстве РФ совместно с Агентством стратегических инициатив проанализировали деятельность органов власти субъектов РФ по формированию конкурентной среды.

Среди 85 регионов России Омская область в рейтинге за 2016 год заняла второе место.

В тройке лидеров - Республика Татарстан и Воронежская область.

При подготовке рейтинга учитывались различные факторы: как устраняются административные барьеры, насколько «прозрачна» информация о деятельности «монополистов», какую поддержку получают представители малого и среднего бизнеса.

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