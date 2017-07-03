|
Елена Малкова
3 Июля, 2017 07:22
Омская область заняла второе место в рейтинге по содействию развитию конкуренции
г. Омск.
Источник фото: Etosibir.ru
Омск, 03 Июля - DIXINEWS.
Специалисты Аналитического центра при Правительстве РФ совместно с Агентством стратегических инициатив проанализировали деятельность органов власти субъектов РФ по формированию конкурентной среды.
Среди 85 регионов России Омская область в рейтинге за 2016 год заняла второе место.
В тройке лидеров - Республика Татарстан и Воронежская область.
При подготовке рейтинга учитывались различные факторы: как устраняются административные барьеры, насколько «прозрачна» информация о деятельности «монополистов», какую поддержку получают представители малого и среднего бизнеса.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт