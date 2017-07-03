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Елена Малкова
3 Июля, 2017 06:15
Кубок Конфедераций FIFA впервые в истории выиграла Германия
Кубок Конфедераций FIFA впервые в истории выиграла Германия.
Источник фото: vk.com/fifaworldcup
Санкт-Петербург, 03 Июля - DIXINEWS.
Кубок Конфедераций FIFA 2017 завершился 2 июля захватывающим финалом.
Победителем «турнира чемпионов» впервые стала Германия, обыгравшая в финале Чили.
Единственный гол в финале забил Ларс Штиндль.
Полуфинал состоялся 2 июля в Москве на стадионе «Спартак». В матче за третье место Португалия со счетом 2:1 обыграла Мексику.
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