Спорт

Елена Малкова
3 Июля, 2017 06:15

Кубок Конфедераций FIFA впервые в истории выиграла Германия

Кубок Конфедераций FIFA впервые в истории выиграла Германия.
Источник фото: vk.com/fifaworldcup
#футбол

#спорт

#Кубокконфедераций
Санкт-Петербург, 03 Июля - DIXINEWS.

Кубок Конфедераций FIFA 2017 завершился 2 июля захватывающим финалом.

Победителем «турнира чемпионов» впервые стала Германия, обыгравшая в финале Чили.

Единственный гол в финале забил Ларс Штиндль.
Матч на «Стадионе Санкт-Петербург» посетило 57 268 зрителей, сообщается на официальном сайте Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Полуфинал состоялся 2 июля в Москве на стадионе «Спартак». В матче за третье место Португалия со счетом 2:1 обыграла Мексику.

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