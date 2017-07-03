Кубок Конфедераций FIFA впервые в истории выиграла Германия

Кубок Конфедераций FIFA 2017 завершился 2 июля захватывающим финалом.

Победителем «турнира чемпионов» впервые стала Германия, обыгравшая в финале Чили.

Единственный гол в финале забил Ларс Штиндль.

Матч на «Стадионе Санкт-Петербург» посетило 57 268 зрителей, сообщается на официальном сайте Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Полуфинал состоялся 2 июля в Москве на стадионе «Спартак». В матче за третье место Португалия со счетом 2:1 обыграла Мексику.