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Елена Малкова
1 Июля, 2017 21:57
Санкт-Петербург и Вьетнам активно развивают партнерские отношения
Губернатор Георгий Полтавченко встретился с Президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.
Источник фото: gov.spb.ru
Санкт-Петербург, 01 Июля - DIXINEWS.
Сегодня в Смольном губернатор Георгий Полтавченко встретился с Президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Губернатор отметил, что Санкт-Петербург и Социалистическая Республика Вьетнам сегодня активно развивают взаимовыгодные партнерские отношения.
«У нас подписаны соглашения о сотрудничестве с городом Хошимин и провинцией Кханьхоа. В декабре 2015 года делегация Санкт-Петербурга посетила Ханой и Хошимин. Результатом этих встреч стала значительная активизация контактов в торговле, сферах образования и культуры, туризма и экологии», - сказал Георгий Полтавченко.
По словам губернатора, важнейшим направлением сотрудничества остаются наука и высшая школа. Также активно развиваются экономические связи. В Социалистической Республике Вьетнам успешно работают несколько петербургских компаний. В Петербурге строятся корабли для Вьетнама. Предприятия фармкластера Санкт-Петербурга выходят на рынок зарубежного государства.
«Регионы наших стран активно налаживают контакты между собой, что вносит значительный вклад в развитие отношений между Вьетнамом и Россией в целом», - отметил Чан Дай Куанг.
Обе стороны выразили уверенность, что 2019 год, объявленный перекрестным годом России и Вьетнама, будет способствовать расширению сотрудничества.
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