Санкт-Петербург и Вьетнам активно развивают партнерские отношения

Сегодня в Смольном губернатор Георгий Полтавченко встретился с Президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Губернатор отметил, что Санкт-Петербург и Социалистическая Республика Вьетнам сегодня активно развивают взаимовыгодные партнерские отношения.

«У нас подписаны соглашения о сотрудничестве с городом Хошимин и провинцией Кханьхоа. В декабре 2015 года делегация Санкт-Петербурга посетила Ханой и Хошимин. Результатом этих встреч стала значительная активизация контактов в торговле, сферах образования и культуры, туризма и экологии», - сказал Георгий Полтавченко.

По словам губернатора, важнейшим направлением сотрудничества остаются наука и высшая школа. Также активно развиваются экономические связи. В Социалистической Республике Вьетнам успешно работают несколько петербургских компаний. В Петербурге строятся корабли для Вьетнама. Предприятия фармкластера Санкт-Петербурга выходят на рынок зарубежного государства.

«Регионы наших стран активно налаживают контакты между собой, что вносит значительный вклад в развитие отношений между Вьетнамом и Россией в целом», - отметил Чан Дай Куанг.

Обе стороны выразили уверенность, что 2019 год, объявленный перекрестным годом России и Вьетнама, будет способствовать расширению сотрудничества.