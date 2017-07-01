Экономика

Елена Малкова
1 Июля, 2017 20:01

На Дальнем Востоке вступил в силу механизм снижения энерготарифов

ЛЭП.
Источник фото: minvr.ru
#Галушка

#Минвостокразвития

#энерготарифы
Россия, Москва, 01 Июля - DIXINEWS.

1 июля на Дальнем Востоке заработал механизм снижения энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных потребителей.

Соответствующий закон был подписан Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Снижение энерготарифов начнется с пяти дальневосточных регионов. Это Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Это те регионы, в которых средний фактический уровень тарифа на электроэнергию превышает среднероссийский. Так, в Якутии текущий тариф в 2 раза выше среднероссийского, на Камчатке - в 1,6 раза, на Чукотке - почти в 3,5 раза. Благодаря снижению энерготарифов будет ликвидировано энергетическое неравенство этих регионов, экономика получит дополнительный стимул, что позволит развивать действующие производства и запускать новые», – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Министр подчеркнул, что закон вступает в силу с 1 июля, а перерасчет будет вестись с 1 января 2017 года.

Механизм снижения энерготарифов будет реализован за счет применения надбавки к ценам продажи на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Средства для этого перечисляются на специальный счёт «РусГидро». Со своей стороны, регионы устанавливают сниженные до среднероссийского уровня тарифы, а разницу между выручкой энергокомпаний по старым (более высоким) и новым (среднероссийским) тарифам возмещают каждой энергокомпании из поступивших средств надбавки. При этом тарифы пересматриваются регионами не только на 2-е полугодие этого года, но и за 1-е полугодие, так, чтобы средний тариф за год стал равным среднероссийскому. Общая сумма такой надбавки по пяти дальневосточным регионам составит немного больше 27 млрд рублей.

Самое большое понижение произойдет на Чукотке – более 70% и в Якутии – 51%. В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 38 %, на Сахалине – на 35,5 %.

Отметим, что Совет Федерации также предложил Правительству России снизить энерготарифы на Дальнем Востоке для всех категорий пользователей, включая жителей этого макрорегиона.

Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года.

Справочно:
Во всех пяти регионах тариф будет снижен до 3,71 рублей за 1 кВт/ч.
В настоящее время стоимость электроэнергии составляет: в Чукотском автономном округе - 12,76 руб.; в Сахалинской области - 5,76 руб.; в Республике Саха (Якутия) - 7,61 руб.; в Магаданской области - 6,06 руб.; в Камчатском крае - 5,99 руб.

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