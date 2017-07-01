В Москве открыли Якиманскую набережную после благоустройства

1 июля Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после проведенного благоустройства Якиманскую набережную и прилегающие к ней 1-й, 3-й и 4-й Голутвинские переулки.

Работы были выполнены в рамках программы "Моя улица".

"Уже завершены работы на Новой площади. Сегодня мы открываем Якиманскую набережную и Голутвинские переулки. На месте серого и некомфортного пространства получилась прекрасная пешеходная набережная, которая служит естественным продолжением парка Горького и "Музеона". А осенью мы высадим на Якиманской набережной и в Голутвинских переулках 30 новых лип и рябин. Всего же в этом году будет благоустроено 11 набережных Москвы-реки", – отметил Сергей Собянин.

Якиманская набережная расположена по правому берегу Водоотводного канала между Крымской и Кадашёвской набережными. Она проходит от 3-го Голутвинского переулка до Малого Каменного моста. Общая протяжённость Якиманской набережной – 500 метров.