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Елена Малкова
1 Июля, 2017 10:24
В Ачинске 156 семей получили новые квартиры
Новостройки в Юго-Восточном районе.
Источник фото: adm-achinsk.ru
Красноярск, 01 Июля - DIXINEWS.
30 июня в Ачинске ключи от новых квартир получили 156 семей, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
Два панельных дома в Юго-Восточном районе были построены в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае".
Объем финансирования из регионального и муниципального бюджетов, а также из бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ составил 182,3 млн рублей. Общая площадь квартир в новостройках – около 6 тысяч метров.
Стоит отметить, что только за последние два года в Ачинске 563 человека переехали из аварийного жилья (208 жилых помещений общей площадью 6,3 тыс. кв. метров). С начала реализации программы из 66 домов общей площадью 20,8 тыс. кв. метров переехали 1474 человека.
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