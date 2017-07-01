В Ачинске 156 семей получили новые квартиры

30 июня в Ачинске ключи от новых квартир получили 156 семей, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Два панельных дома в Юго-Восточном районе были построены в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае".

Объем финансирования из регионального и муниципального бюджетов, а также из бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ составил 182,3 млн рублей. Общая площадь квартир в новостройках – около 6 тысяч метров.

Стоит отметить, что только за последние два года в Ачинске 563 человека переехали из аварийного жилья (208 жилых помещений общей площадью 6,3 тыс. кв. метров). С начала реализации программы из 66 домов общей площадью 20,8 тыс. кв. метров переехали 1474 человека.