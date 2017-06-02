Ван Ян поддержал создание Центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке

Заместитель Премьера Госсовета КНР Ван Ян высоко оценил идею создания Центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке, который совместно планируют создать Минвостокразвития РФ и Государственный комитет по развитию и реформе КНР.

Об этом вице-премьер Госсовета КНР заявил в ходе переговоров с вице-премьером - полпредом Президента России в ДФО Юрием Трутневым, прошедших накануне в Пекине, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Наше инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке находится на начальном этапе. Для наших китайских предприятий весьма полезной будет информационная и политическая поддержка со стороны правительств наших стран», - сказал господин Ван Ян.

Юрий Трутнев отметил, что «центр будет сопровождать проекты с участием китайских компаний на Дальнем Востоке на всех стадиях бизнеса».

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что с российской стороны учредителем Центра выступит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта, со стороны КНР – Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом.

"Совместно с Госкомитетом по развитию и реформе Китая мы согласовали создание центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке. По сути, это единое окно для работы с китайским бизнесом. Данный механизм, на наш взгляд, придаст дополнительный необходимый импульс российско-китайскому сотрудничеству в макрорегионе и позволит на порядок увеличить количество и качество поступающих инвестиций", - заявил Александр Галушка.

Соглашение о создании Центра будет подписано в июле в Москве.

Стоит отметить, что в настоящее время в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока реализуется 26 инвестпроектов с участием капитала из Китайской Народной Республики с общим объемом инвестиций 2,9 млрд долларов США и созданием 6 тысяч новых рабочих мест.