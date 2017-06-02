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Елена Малкова
1 Июля, 2017 08:20
Ван Ян поддержал создание Центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке
Дальний Восток.
Источник фото: hcfe.ru
За рубежом, 01 Июля - DIXINEWS.
Заместитель Премьера Госсовета КНР Ван Ян высоко оценил идею создания Центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке, который совместно планируют создать Минвостокразвития РФ и Государственный комитет по развитию и реформе КНР.
Об этом вице-премьер Госсовета КНР заявил в ходе переговоров с вице-премьером - полпредом Президента России в ДФО Юрием Трутневым, прошедших накануне в Пекине, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
«Наше инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке находится на начальном этапе. Для наших китайских предприятий весьма полезной будет информационная и политическая поддержка со стороны правительств наших стран», - сказал господин Ван Ян.
Юрий Трутнев отметил, что «центр будет сопровождать проекты с участием китайских компаний на Дальнем Востоке на всех стадиях бизнеса».
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что с российской стороны учредителем Центра выступит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта, со стороны КНР – Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом.
"Совместно с Госкомитетом по развитию и реформе Китая мы согласовали создание центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке. По сути, это единое окно для работы с китайским бизнесом. Данный механизм, на наш взгляд, придаст дополнительный необходимый импульс российско-китайскому сотрудничеству в макрорегионе и позволит на порядок увеличить количество и качество поступающих инвестиций", - заявил Александр Галушка.
Соглашение о создании Центра будет подписано в июле в Москве.
Стоит отметить, что в настоящее время в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока реализуется 26 инвестпроектов с участием капитала из Китайской Народной Республики с общим объемом инвестиций 2,9 млрд долларов США и созданием 6 тысяч новых рабочих мест.
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