В Красноуральске открылся новый кинозал

В регионе продолжается реализация программы Фонда кино по кинофикации малых городов, сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках программы новый кинозал открыт во дворце культуры «Металлург» в Красноуральске.

Новый кинозал, который стал вторым для города, рассчитан на 30 мест, оборудован современным 3D-экраном и качественной звуковой системой. Вместо сидений предлагаются популярные среди зрителей кресла-мешки.

По условиям договора с Фондом кино, модернизацию кинозалов учреждения должны завершить в текущем году, ДК «Металлург» стал первым из тех, кто получил субсидию в третьем этапе.

С 2015 года Министерство культуры через Фонд кино реализует программу по переоборудованию кинотеатров и созданию новых в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек. Конкурс проходил в три этапа. Всего для участия в программе Фонда кино поступило около двух тысяч заявок из 78 субъектов РФ. От Свердловской области было направлено 58 заявок, и по результатам трех конкурсов регион получил порядка 65 млн рублей.

По итогам третьего этапа конкурса финансирование было направлено в Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в селе Байкалово, киновидеодосуговый центр в городском округе Верхняя Тура, три кинозала в Серове и кинозал в красноуральском ДК «Металлург».

Стоит напомнить, что в регионе уже модернизировано пять цифровых кинозалов в Тавде, Верхней Салде, Ивделе, Верхотурье и в поселке Буланаш. Кроме того, были открыты новые кинозалы в Богдановиче, Камышлове, Нижних Сергах.