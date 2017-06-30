На центральной набережной Волгограда покажут главные матчи Кубка Конфедераций

В Волгограде 2 июля состоится большой спортивный праздник, посвященный завершению Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Праздник «Навстречу футболу» пройдет на Верхней террасе набережной им. 62-й Армии, сообщили в пресс-службе администрации города.

Кульминацией спортивного праздника станет прямая трансляция ключевых матчей Кубка Конфедераций, увидеть которые зрители смогут на большом экране под открытым небом.

Для посетителей спортивного праздника будут работать интерактивные площадки. Перед началом трансляции каждого из матчей посетителей ждет концертная программа от творческих и спортивных коллективов Волгограда.

Кубок Конфедераций FIFA впервые проходит в России с 17 июня по 2 июля.