Политика

Елена Малкова
30 Июня, 2017 15:43

Концепцию демографической политики адаптируют под каждый дальневосточный регион

Дальний Восток России.
Источник фото: dixinews.ru
#Галушка

#Минвостокразвития

#демографическаяполитика
Россия, Москва, 30 Июня - DIXINEWS.

Концепция демографической политики Дальнего Востока, утвержденная накануне Правительством России, будет реализовываться с учетом специфики каждого дальневосточного региона, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Для этого будет разработана модельная региональная программа демографического развития территорий. Об этом рассказал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Показатели демографического развития каждого дальневосточного региона определены в концепции. Модельная программа – это своеобразное меню мероприятий, которое будет предложено регионам. Мы изначально закладывали настройку на специфику каждого дальневосточного региона. Концепция – это большой стратегический документ. Но понятно, что проблемы Чукотки отличаются от проблем Приморского края, точно также, как и методы, и способы решения этих проблем. Через модельную программу будет наведен фокус на проблемы и возможности регионов. Таким образом в общую демографическую политику будет внесена специфика каждого региона», – уточнил замминистра.

Напомним, Минвостокразвития России утвердило в Правительстве России концепцию дальневосточной демографической политики. Соответствующее распоряжение опубликовано 28 июня на сайте Правительства.

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка пояснил, что главная задача концепции - кардинальным образом изменить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке: обеспечить снижение смертности и сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, а также привлечение в регион молодых специалистов. Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа: к 2020 году ожидается стабилизация численности населения Дальнего Востока на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году – ее увеличение до 6,5 млн человек.

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