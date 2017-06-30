В Уфе ежедневно отбираются пробы асфальта для испытаний в лаборатории

В Уфе на всех участках капремонта в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отбираются пробы асфальта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, образцы асфальта отбираются для испытаний в дорожно-строительной лаборатории.

Выемка проб асфальта ведется с помощью керноотборника через каждые 7 тысяч кв.м. дорожного полотна. Затем в лаборатории собранные образцы испытывают на водонасыщение, прочность и истираемость.

Специалисты дорожной лаборатории отбирают керны, как с выравнивающего слоя, так и с верхнего слоя дорожной одежды, что обеспечивает многоступенчатую проверку асфальта. По завершению отбора оставшееся отверстие закладывается асфальтобетонной смесью и утрамбовывается. Диаметр отверстия соответствует ГОСТам, работы не оказывают влияния на качество остального полотна.

В случае если пробы не проходят испытания в лаборатории, то участок, где его взяли, не принимается, и, соответственно, не оплачивается заказчиком. Подрядной организации придется за свой счет в рамках гарантийных обязательств привести дорожное полотно в нормативное состояние.