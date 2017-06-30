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Елена Малкова
30 Июня, 2017 12:48
В Уфе ежедневно отбираются пробы асфальта для испытаний в лаборатории
Работы ведутся с помощью керноотборника.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 30 Июня - DIXINEWS.
В Уфе на всех участках капремонта в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отбираются пробы асфальта.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, образцы асфальта отбираются для испытаний в дорожно-строительной лаборатории.
Выемка проб асфальта ведется с помощью керноотборника через каждые 7 тысяч кв.м. дорожного полотна. Затем в лаборатории собранные образцы испытывают на водонасыщение, прочность и истираемость.
Специалисты дорожной лаборатории отбирают керны, как с выравнивающего слоя, так и с верхнего слоя дорожной одежды, что обеспечивает многоступенчатую проверку асфальта. По завершению отбора оставшееся отверстие закладывается асфальтобетонной смесью и утрамбовывается. Диаметр отверстия соответствует ГОСТам, работы не оказывают влияния на качество остального полотна.
В случае если пробы не проходят испытания в лаборатории, то участок, где его взяли, не принимается, и, соответственно, не оплачивается заказчиком. Подрядной организации придется за свой счет в рамках гарантийных обязательств привести дорожное полотно в нормативное состояние.
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