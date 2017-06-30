Дальний Восток ждет инженеров, агрономов и рыбообработчиков

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке опубликовало обновленный Навигатор востребованных профессий на 2017-2022 годы, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Навигатор определяет какие специалисты будут наиболее востребованы в ближайшие годы на Дальнем Востоке с учетом приоритетных направлений развития, а также данных о реализуемых и планируемых инвестпроектах.

«Проанализировав более 600 инвестиционных проектов, которые уже реализуются и планируются к реализации на территории Дальнего Востока, мы точно знаем, какие специалисты будут востребованы в ближайшие годы. Серьезный труд подготовлен в форме удобного справочника и регулярно обновляется. Уникальный инструмент поможет не только молодым людям определиться с выбором профессии, но и желающим переехать в регион найти работу. За минувший год навигатор скачали 20 тысяч раз – эта цифра говорит сама за себя», - отметил генеральный директор Агентства Валентин Тимаков.

Так, в категории административно-управленческого персонала наиболее востребованы будут капитан рыбопромыслового флота, руководитель отраслевых проектов и начальник смены. В категории специалистов и служащих в топе инженеры, технологи, операторы технологических установок и агрономы. Ключевые навыки и профессиональные компетенции здесь – это умение управлять технологическим процессом, программирование и знание информационных технологий, отметили эксперты.

«В категории рабочих специальностей наиболее востребованы будут кадры в области добычи и переработки полезных ископаемых – взрывники, горнорабочие, концентраторщики и подземные электрослесари, специалисты в сфере сельского хозяйства – животноводы, растениеводы, трактористы и техники-механики, а также профессионалы в области рыболовства – мастера по добыче рыбы, ихтиологи и рыбоводы. В соискателях на эти позиции ценятся ответственность, стрессоустойчивость и умение выполнять работу в срок», - отметили в АРЧК ДВ.

В сфере промышленности и производства на Дальнем Востоке ожидается особый спрос на электрогазосварщиков, токарей и техников, но прогресс требует от рабочих новых компетенций: востребованы будут операторы станков с программным управлением, техники по обслуживанию роботизированного производства и автоматизированных систем управления технологическими процессами

Проведя глубокий анализ рынка труда, Агентство определило ключевые компетенции и навыки 21 века.

«Это системность мышления и аналитический склад ума, управление процессами и проектами, навыки делового общения и мультиязычность, решение кросс-функциональных задач, работа с информационными системами, клиентоориентированность и способность адаптироваться в быстро меняющемся мире», - добавили специалисты АРЧК ДВ.

Кроме того, навигатор профессий содержит информацию о том, в каких учебных заведениях можно получить нужную специальность, и базовую информацию о трудоустройстве, добавили в Агентстве. Навигатор доступен для скачивания на сайте Агентства в разделе «Исследования».

Отметим, ранее, в ходе расширенного заседания Общественного совета при Минвостокразвития России, которое прошло в Хабаровске, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил представителям общественности поработать над «дальневосточным разделом» в госпрограмме «Образование», наполнив его проектами и мероприятиями, необходимыми именно для Дальнего Востока.

"По поручению Президента и Председателя Правительства готовится «дальневосточный раздел» в государственной программе «Развитие образования» со своими целевыми показателями, мероприятиями. И я призываю вас всех вместе поработать над этим разделом, чтобы уже туда закладывать как KPI оценку людей и работодателей", - подчеркнул Александр Галушка.