Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Самарской области

29 июня российское рейтинговое агентство АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство) опубликовало данные о повышении кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень с уровня «A(RU)» до уровня «A+(RU)», прогноз «Стабильный».

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уровень рейтинга по национальной шкале «A+(RU)» говорит об умеренно высоком уровне кредитоспособности и финансовой устойчивости. «Стабильный» прогноз рейтинга означает ожидание агентства АКРА того, что регион в ближайший год будет продолжать демонстрировать хорошие финансово-экономические показатели.

По мнению экспертов агентства, повышение рейтинга региона может быть основано на росте удельных значений показателей ВРП, улучшении уровня благосостояния населения в регионе, положительной динамике промышленного производства, увеличении собственных доходов, поддержании умеренного уровня долговой нагрузки и высоких показателей ликвидности.