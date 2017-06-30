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Елена Малкова
30 Июня, 2017 11:37
Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Самарской области
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство повысило кредитный рейтинг Самарской области.
Источник фото: Ivbg.ru
Самара, 30 Июня - DIXINEWS.
29 июня российское рейтинговое агентство АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство) опубликовало данные о повышении кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень с уровня «A(RU)» до уровня «A+(RU)», прогноз «Стабильный».
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Уровень рейтинга по национальной шкале «A+(RU)» говорит об умеренно высоком уровне кредитоспособности и финансовой устойчивости. «Стабильный» прогноз рейтинга означает ожидание агентства АКРА того, что регион в ближайший год будет продолжать демонстрировать хорошие финансово-экономические показатели.
По мнению экспертов агентства, повышение рейтинга региона может быть основано на росте удельных значений показателей ВРП, улучшении уровня благосостояния населения в регионе, положительной динамике промышленного производства, увеличении собственных доходов, поддержании умеренного уровня долговой нагрузки и высоких показателей ликвидности.
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