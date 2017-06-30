Культура

Елена Малкова
30 Июня, 2017 10:26

Воронежский театр откроет «Летние балетные сезоны» в столице

Воронежский государственный театр оперы и балета.
Источник фото: Tejin.stroycenterspb.ru
#воронежскийтеатр

#Летниебалетныесезоны
Воронеж, 30 Июня - DIXINEWS.

17-й марафон балетной классики «Летние балетные сезоны» откроет спектакль Воронежского государственного театра оперы и балета «Лебединое озеро», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Спектакли «Летних балетных сезонов» пройдут в Москве на сцене Российского академического Молодежного театра с 1 июля по 29 августа.

С 1 по 12 июля Воронежский государственный театр оперы и балета покажет в столице семь спектаклей. В репертуар, помимо «Лебединого озера», войдут «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Каменный цветок», «Золушка» и «Анюта». В этом году в балетном форуме примут участие российские и мировые хореографические коллективы и исполнители.

За несколько лет спектакли «Летних балетных сезонов» посетили более 600 тысяч человек.

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