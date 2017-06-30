Спорт

Елена Малкова
30 Июня, 2017 08:23

ФК «Челябинск» - бронзовый призер Первенства России

Медали спортсменам и тренерам вручил Глава города Евгений Тефтелев.
Источник фото: cheladmin.ru
Челябинск, 30 Июня - DIXINEWS.

28 июня состоялось торжественное награждение бронзовых призеров Первенства России по футболу в профессиональной лиге группы Урал-Приволжье – ФК «Челябинск».

Медали спортсменам и тренерам вручил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Челябинский футбол имеет давние традиции. Дебют челябинских спортсменов на чемпионате СССР состоялся в далеком 1937 году, а с 1945 года лучшие спортсмены Челябинска стали регулярно принимать участие в Первенстве страны. В новейшей истории футболисты столицы Южного Урала трижды завоевывали призовые места на Первенстве России по футболу среди клубов второго дивизиона (в 1999, 2007 и 2017 году).

«Последний раз медали были десять лет назад. Конечно, нынешняя победа является хорошим стимулом к дальнейшему росту команды. Сегодня в клубе играют воспитанники челябинских футбольных школ, именно на них мы делали ставку несколько лет назад. И добились хороших результатов, – сообщил директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

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