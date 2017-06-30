В Ростовской области увеличатся тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля в регионе увеличатся тарифы на электро- и теплоэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение.

Об этом рассказал руководитель Региональной службы по тарифам Олег Николаевский.

Как сообщили в Управлении информационной политики правительства Ростовской области, тариф на тепловую энергию в среднем подорожает на 4%. Тарифы на газ увеличатся на 3,9%.

Электроэнергия для горожан в пределах социальной нормы подорожает до 3,72 руб./кВтч (увеличение на 12 коп.). Сверх социальной нормы - 5,19 руб./кВтч.

Для населения города в домах с электроплитами, а также для жителей сельских территорий тариф на электроэнергию в пределах социальной нормы составит 2, 60 руб./кВтч (увеличение на 8 коп.), а сверх соцнормы - 3,63 руб./кВтч.

В среднем на 2% увеличится тариф на водоснабжение и водоотведение.

«Напомню, что подход к плате граждан за коммунальные услуги изменился. До 2016 года устанавливалась определенная граница роста по каждому виду тарифов, - отметил руководитель РСТ. - С 2016 года на федеральном уровне устанавливается максимальный индекс роста платы граждан. Он утверждается ежегодно для каждого субъекта Российской Федерации. Для Ростовской области в первом полугодии 2017 года изменений не произошло, а со второго полугодия установлен показатель роста 3,6%. Однако по результатам тарифного регулирования индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в Ростовской области составит фактически 3,42%».

Стоит отметить, что в некоторых муниципалитетах возможны небольшие отклонения, но не более чем на 2,2%.