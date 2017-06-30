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Елена Малкова
30 Июня, 2017 06:30
В Петербурге состоялся фестиваль заповедной природы «Оберег Невы»
Санкт-Петербург, 30 Июня - DIXINEWS.
В Год экологии впервые в Санкт-Петербурге прошел фестиваль заповедной природы «Оберег Невы», сообщает пресс-служба администрации города.
Организаторами мероприятия выступили Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».
На территории памятника природы «Елагин остров» в рамках работы фестиваля были организованы станции, посвященные 15-ти заповедным местам Санкт-Петербурга.
На станциях гости фестиваля знакомились с интересными фактами о городской природе, участвовали в экологических играх. В рамках фестиваля прошли различные мастер-классы, в том числе по раскрашиванию рисунков растений Красной книги Санкт-Петербурга. В играх по станциям участвовали 106 семейных команд, это более 350 человек.
На фестивале прошли лекции о зверях и птицах, обитающих на территории Санкт-Петербурга, мастер-классы по изготовлению домиков для летучих мышей и дуплянок для птиц. В рамках работы фестиваля прошла выставка работ участников регионального этапа всероссийского детского конкурса плакатов «Сохраним заповедную природу», организатором которого выступает Центр охраны дикой природы в рамках «Марша парков».
Фестиваль «Оберег Невы» в Петербурге посетила почти тысяча гостей.
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