В Петербурге состоялся фестиваль заповедной природы «Оберег Невы»

В Год экологии впервые в Санкт-Петербурге прошел фестиваль заповедной природы «Оберег Невы», сообщает пресс-служба администрации города.

Организаторами мероприятия выступили Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».

На территории памятника природы «Елагин остров» в рамках работы фестиваля были организованы станции, посвященные 15-ти заповедным местам Санкт-Петербурга.

На станциях гости фестиваля знакомились с интересными фактами о городской природе, участвовали в экологических играх. В рамках фестиваля прошли различные мастер-классы, в том числе по раскрашиванию рисунков растений Красной книги Санкт-Петербурга. В играх по станциям участвовали 106 семейных команд, это более 350 человек.

На фестивале прошли лекции о зверях и птицах, обитающих на территории Санкт-Петербурга, мастер-классы по изготовлению домиков для летучих мышей и дуплянок для птиц. В рамках работы фестиваля прошла выставка работ участников регионального этапа всероссийского детского конкурса плакатов «Сохраним заповедную природу», организатором которого выступает Центр охраны дикой природы в рамках «Марша парков».

Фестиваль «Оберег Невы» в Петербурге посетила почти тысяча гостей.