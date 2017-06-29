|
Елена Малкова
29 Июня, 2017 21:24
В Нижнем Новгороде появились тестовые указатели новой туристской навигации
Нижний Новгород, 29 Июня - DIXINEWS.
В Нижнем Новгороде приступили к установке новой пешеходной туристской навигации, сообщает пресс-служба мэрии.
Первая конструкция появилась на улице Рождественской. До 15 июля текущего года планируется установить более 50 конструкций.
Новые указатели и стенды содержат информацию о более чем 100 объектах культурно-туристического интереса: театры, музеи, памятники, планетарий, цирк и другие объекты.
Большая часть из них находится в историческом центре города (в пределах набережных Оки, Волги, улиц Горького и Белинского), несколько объектов сосредоточено в нижней части. В перечень не входят гостиницы, рестораны, кафе и другие аналогичные коммерческие объекты.
«Полная реализация проекта длительна и продлится до 2021 года. Проект может включать в себя несколько этапов», - сообщила директор департамента культуры администрации города Наталья Суханова.
Из муниципального бюджета на 2017 год выделено пять млн рублей. При дополнительном финансировании система пешеходной туристской навигации будет расширяться.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт