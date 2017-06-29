Общество

Елена Малкова
29 Июня, 2017 21:24

В Нижнем Новгороде появились тестовые указатели новой туристской навигации

Туристская навигация.
Источник фото: нижнийновгород.рф
Нижний Новгород, 29 Июня - DIXINEWS.

В Нижнем Новгороде приступили к установке новой пешеходной туристской навигации, сообщает пресс-служба мэрии.

Первая конструкция появилась на улице Рождественской. До 15 июля текущего года планируется установить более 50 конструкций.

Новые указатели и стенды содержат информацию о более чем 100 объектах культурно-туристического интереса: театры, музеи, памятники, планетарий, цирк и другие объекты.

Большая часть из них находится в историческом центре города (в пределах набережных Оки, Волги, улиц Горького и Белинского), несколько объектов сосредоточено в нижней части. В перечень не входят гостиницы, рестораны, кафе и другие аналогичные коммерческие объекты.

«Полная реализация проекта длительна и продлится до 2021 года. Проект может включать в себя несколько этапов», - сообщила директор департамента культуры администрации города Наталья Суханова.

Из муниципального бюджета на 2017 год выделено пять млн рублей. При дополнительном финансировании система пешеходной туристской навигации будет расширяться.

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