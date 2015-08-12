Птицефабрика «Чайковская» запускает новый агрегат для производства витаминно-травяной муки

Многие предприятия стремятся к тому, чтобы наладить полный цикл производства своей продукции.

Закрытое акционерное общество Птицефабрика «Чайковская», представляет собой именно такое предприятие.

Здесь самостоятельно выращивают корм для птицы, а также саму птицу для производства яйца. Чтобы получить конечный продукт, как можно более полезный, экологически чистый, признанный в мире - как природный источник долголетия, необходимо кормить птицу полезным кормом. К такому виду правильного природного корма относится витаминно-травяная мука, представляющая собой сбор полезных трав, прессованных в гранулы.

Производство витаминно-травяной муки ЗАО Птицефабрика "Чайковская" занимается уже на протяжении десятка лет. Предприятие является одним из лидеров производства ВТМ в Пермском крае. За это время на предприятии установлено три агрегата для производства витаминно-травяной муки, а через 1,5-2 месяца, здесь вступит в строй новый современный агрегат под названием "АВ5 -1,5".

«Совсем скоро, до конца лета мы запустим и испытаем этот агрегат в работе. В данное время мы занимаемся техническим подключением и юридическим оформлением его подключение к газу и электричеству. Произведён АВ5-1,5 в Прибалтике, его производительность - полторы тонны витаминной муки в час, это в два раза выше имеющихся у нас аналогов», - рассказал ведущий агроном ЗАО Птицефабрика «Чайковская» Андрей Васильевич Макаров.

Как отмечают агрономы и экономисты предприятия, включение данного агрегата в производственный цикл, заметно увеличит рентабельность производства и позволит ещё ускорить темпы развития.

«Мы смогли засеять 3150 гектар зерновых культур, что на целых 217 гектар больше предыдущего года. Погода нам не помешала сделать то, что запланировали. Аграрии народ суеверный и поэтому я не хочу говорить более конкретные цифры об урожае, который мы намерены собрать, однако планы у нас амбициозные - хотим повысить урожайность на целых 30 процентов относительно прошлогодних», - добавил Андрей Макаров.