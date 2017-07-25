Промышленность

Алексей Мирный
25 Июля, 2017 18:32

Агрофирма «Мясо» создаёт новое кромозаготовительное звено

Кормозаготовительная техника.
Источник: Fastline.com
#ЧайковскийМясокомбинат

#техника

#сельскоехозяйство

#агрофирмаМясо
Чайковский, 25 Июля - DIXINEWS.

Как известно, наиболее эффективные и доходные предприятия - это те, которые имеют замкнутый цикл производства от сырья до конечного продукта.

ЗАО «Агрофирма «Мясо» одно из таких предприятий, которое выпускает свой конечный продукт – мясные изделия на собственном сырье.

Предприятие имеет в своём управлении сельскохозяйственные предприятия для выращивания корма для животных, животноводческие комплексы и собственное производство, которое выпускает конечный продукт - колбасные и мясные изделия. Весь комплекс от растениеводства, животноводства и производства - звенья одной производственной цепи. Это значительно повышает рентабельность, а соответственно и доход.

Кормовые и зерновые культуры выращиваются ЗАО «Агрофирма «Мясо» на площади около 3 тысяч гектар и их объёмы с урожаем растут из года в год. Для того чтобы их перерабатывать непосредственно в корм, здесь же построили специализированные комплексы.

Создано кормозаготовительное звено для дойного скота. На нем работает всего 15 сотрудников, однако мощности колоссальные – в будущем году, который будет фактически первым годом использования новой техники, запланировано изготовить 4 тысячи тонн кормов. Здесь кукурузу и другие кормовые растения перерабатывают в силос.

Кормозаготовительная техника следующая: скоростной обмотчик для сенажа в упаковке, два новых пресса, сушилка, специальные механизированные грабли, транспортировщик рулонов и фронтальный погрузчик. Всё это новое, современное импортное оборудование и высокопроизводительная техника.

«В этом году решили перестраховаться по поводу кормовых культур, их засеяли больше чем обычно, а зерновых наоборот меньше – 2140 гектар ярового зерна, вместо обычных 2400 гектар. Так как существует большая опасность - из-за погоды может быть недостаточно корма для скота. Соответственно и в планах у нас заложена небольшая урожайность, всего 15 центнеров с гектара, так как на 30% мы уменьшили подкормку зерновых культур и увеличили с 40 до 60 килограмм на гектар количество удобрений для кормовой культуры. Кроме того, у нас еще 480 гектар озимых», - рассказал главный агроном ЗАО «Агрофирма «Мясо» Александр Матвеев.

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