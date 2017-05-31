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Елена Малкова
29 Июня, 2017 17:58
Для контроля строительства четвёртого моста в Новосибирске создали госучреждение
Новосибирск, 29 Июня - DIXINEWS.
Обеспечением подготовки территории для строительства моста через р. Обь в створе ул. Ипподромской Новосибирска займется ГКУ Новосибирской области «Мост».
Госучреждение также будет осуществлять контроль над строительством и дальнейшей эксплуатацией объекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Распоряжение Правительства региона №238-рп о создании государственного казенного учреждения подписал губернатор Владимир Городецкий 27 июня.
Полномочиями учредителя ГКУ НСО «Мост» наделены региональное правительство, областной департамент имущества и земельных отношений, министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Ответственным за мероприятия по созданию ГКУ определен минтранс региона.
Стоит напомнить, что с целью создания условий для предоставления населению города транспортных услуг, развития транспортной доступности Новосибирской области, в 2013 году властями города и области сформировано решение о необходимости строительства четвертого моста.
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