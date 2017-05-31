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Елена Малкова
29 Июня, 2017 17:58

Для контроля строительства четвёртого моста в Новосибирске создали госучреждение

Проект четвёртого моста в Новосибирске.
Источник фото: nso.ru
Новосибирск, 29 Июня - DIXINEWS.

Обеспечением подготовки территории для строительства моста через р. Обь в створе ул. Ипподромской Новосибирска займется ГКУ Новосибирской области «Мост».

Госучреждение также будет осуществлять контроль над строительством и дальнейшей эксплуатацией объекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Распоряжение Правительства региона №238-рп о создании государственного казенного учреждения подписал губернатор Владимир Городецкий 27 июня.

Полномочиями учредителя ГКУ НСО «Мост» наделены региональное правительство, областной департамент имущества и земельных отношений, министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Ответственным за мероприятия по созданию ГКУ определен минтранс региона.

Стоит напомнить, что с целью создания условий для предоставления населению города транспортных услуг, развития транспортной доступности Новосибирской области, в 2013 году властями города и области сформировано решение о необходимости строительства четвертого моста.

Для справки:
Центральный (четвёртый) мост через Обь в Новосибирске соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом. По проекту предусмотрено строительство транспортных развязок на обоих берегах реки, а также тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Протяженность шестиполосного моста составит 1,5 км. На левом берегу заработает пункт взимания платы.

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