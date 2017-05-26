Объем привлеченных инвестиций в проекты на Дальнем Востоке увеличился

Общий объём привлеченных инвестиций в проекты, реализующиеся на Дальнем Востоке, за последние 8 месяцев увеличился с 21 до 35 млрд долларов США.

Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе встречи с Заместителем Премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ван Яном.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, встреча состоялась сегодня, 29 марта, в Пекине. В ней принял участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Объем привлечённых инвестиций за время, которое прошло с нашей последней встречи, увеличился с 21 до 35 млрд долларов. Доля китайских инвестиций в этом объеме по-прежнему занимает первое место - 26 проектов на общую сумму 3 млрд долларов», - сказал Юрий Трутнев.

Как подчеркнул господин Ван Ян, ускоренными темпами растет товарооборот между регионами Дальнего Востока и Китаем. Как уточнил российский вице-премьер, «он вырос на 25 % по отношению к соответствующему периоду прошлого года».

Юрий Трутнев подчеркнул, все это стало возможно благодаря мерам принимаемым Правительством России для того, чтобы сделать макрорегион привлекательны для инвесторов.

С начала года было создано еще 4 территории опережающего развития. Среди них – ТОРы для крупнейших проектов в области нефте- и газохимии – строительства Восточного нефтехимического комплекса «Роснефти» и Амурского газоперерабатывающего завода в Амурской области «Газпрома». Также приняты необходимые правовые решения для снижения с 1 июля энерготарифов для предприятий, работающих на Дальнем Востоке.

«Стоимость электрической энергии на Дальнем Востоке составит 6,2 цента за 1 кВт*ч. Это хорошая цена», - сообщил он.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка напомнил, что также принят закон об упрощенном визовом въезде в свободный порт Владивосток для иностранных граждан.

"С 1 августа в Свободном порту Владивосток заработает упрощенный визовый режим. Воспользоваться этим режимом смогут граждане 18 стран, в том числе и граждане Китая», - добавил Министр.

Господин Ван Ян выразил уверенность, что все эти меры сделают Дальний Восток ещё более привлекательным для инвесторов.