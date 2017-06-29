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Елена Малкова
29 Июня, 2017 13:50
На мелиорацию земель Омской области направят более 44 млн рублей
Омск, 29 Июня - DIXINEWS.
Объем господдержки на мелиорацию земель Омской области превысит 44 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятия по мелиорации сельскохозяйственных земель проводятся в рамках проектной деятельности. Предусмотрена бюджетная поддержка в объеме более 44 млн рублей аграриям, которые занимаются повышением плодородия почвы.
Из областного бюджета будет направлено 32,5 млн рублей, из федерального бюджета - свыше 11,5 млн рублей.
За счет бюджетной поддержки производители сельхозпродукции смогут вернуть 70-90% средств, затраченных на приобретение и монтаж дождевальных машин, формирование лесозащитных полос.
Целенаправленное восстановление лесополос в Омской области проводится уже три года подряд. В этом году Ассоциацией сельских производителей «Краснодарское» сформирована лесополоса протяженностью 7,6 га, благодаря чему удастся сохранить и защитить от ветровой эрозии 760 га сельхозугодий.
Индивидуальные предприниматели и фермеры проявляют все больший интерес к дождевальной технике.
Всего за счет мероприятий проекта в этом году планируется ввести в оборот 358 га орошаемых земель, на сегодня этот план выполнен почти наполовину.
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