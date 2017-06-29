Минвостокразвития предлагает расширить действие режима Свободного порта

Режим Свободного порта может быть распространен на международные аэропорты Хабаровск (Новый) и Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также на Советско-Гаванский муниципальный район.

Соответствующий законопроект в Правительство России внесло Минвостокразвития России, сообщает пресс-служба министерства.

«Сейчас вводится механизм электронной визы. Жители 18 стран смогут приехать на Дальний Восток через территории Свободного порта на 8 дней. Мы говорили с губернаторами о том, что есть планы добавить в территории Свободного порта Хабаровск и Елизово, чтобы главные аэропорты двух регионов, главные воздушные ворота Хабаровского края и Камчатки, находясь в этом режиме, тоже могли принимать иностранных граждан по упрощенному визовому режиму. Как показывает вся международная практика, эта мера позволяет значительно увеличить туристический поток», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Мы ждём решения по распространению режима Свободного порта на территорию Елизовского района, где находится наш международный аэропорт. Упрощённый визовый режим позволит расширить чартерные программы, в первую очередь со странами АТР. Камчатка уже сегодня востребована туристами из Азии, а если они смогут прилетать сюда на неделю без каких-либо сложных процедур, то турпоток существенно возрастет. Для нас это важно, учитывая, что мы сегодня делаем большую ставку на развитие туризма в регионе. Кроме того, в Елизовском районе реализуется еще ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе по строительству нового комплекса краевой больницы (мы планируем реализовать его совместно с корейской стороной), а также ряд проектов в сфере туризма, агропромышленном комплексе, в жилищном строительстве. Безусловно, они заинтересованы в получении статуса резидента Свободного порта Владивосток», - прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

По словам главы региона, в ближайшее время в Камчатском крае будет объявлен инвестиционный конкурс по отбору инвестора для строительства международного терминала в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с пропускной способностью 400 человек в час.

«По поручению Президента за счет федеральных средств там построена аэродромная инфраструктура. Сейчас стоит задача построить современный международный терминал. Проект готов. Он прошел государственную экспертизу, представлен всем потенциальным инвесторам, а это ведущие игроки в аэропортовом бизнесе России. Ранее все они ознакомились с действующей инфраструктурой и с деталями проекта. Интерес к нему очень большой. Мы завершили все подготовительные процедуры, в июле планируем объявить инвестиционный конкурс и после заключения соглашения, инвестор приступит к реализации проекта. Новый терминал Камчатке необходим, мы должны создать условия для комфортного пребывания гостей и жителей Камчатки», - сказал глава региона.

Также будет реконструирован хабаровский аэропорт. Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта начнется в августе 2017 года. Консорциум японских инвесторов во главе с Sojitz Corporation может принять участие в реализации проекта. Пропускная способность аэропорта составит до трех миллионов пассажиров в год. Общая стоимость проекта – 4,2 млрд рублей.

«Раньше в Хабаровске никогда не было японских инвесторов». А сейчас есть. И один зашел, и второй. Второй вообще зашел в реконструкцию аэропорта хабаровского, в инфраструктурный проект. И мы получим японское качество в хабаровском аэропорте, что очень здорово», – подчеркнул Александр Галушка.

«Мы рассчитываем, что распространение режима Свободного порта на новые территории в Хабаровском крае даст новый импульс к развитию региона. Что касается Хабаровского аэропорта, то здесь, безусловно, будет эффект в плане развития туризма. К примеру, в прошлом году наш край посетило более полумиллиона российских и иностранных туристов, этот показатель увеличился на 13%. У нас уже несколько лет подряд уверенно растет турпоток в край из-за рубежа. Особенно из стран АТР - Японии, Республики Корея, КНР», – заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Благодаря распространению режима Свободного порта на территорию Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края будет запущено 16 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций 43,3 млрд рублей и созданием 2 тысяч новых рабочих мест.

Функционирование режима Свободного порта на территории Хабаровского края будет обеспечено как вновь построенными, так и строящимися инфраструктурными объектами. Финансирование строительства инфраструктурных проектов осуществляется в рамках Государственных программ Российской Федерации «Развитие транспортной системы», «Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», инвестиционной программы ОАО «РЖД».

«Если говорить о Советско-Гаванском районе, то режим Свободного порта здесь, безусловно, необходим. Ведь соседний район - Ванинский - этот статус уже получил в прошлом году. Эти два муниципальных образования не просто территориально рядом. У них, по сути, общая транспортная и энергетическая инфраструктура. В Советской Гавани также есть ряд крупных проектов, связанных не только с перевалкой грузов, но и, например, с развитием аквакультуры. Кроме того, мы ожидаем, что распространение режима СПВ будет хорошим стимулом для размещения новых предприятий не только крупных компаний, но и для малого бизнеса. В соседнем Ванинском районе такой процесс уже идет, местные предприниматели активно создают новые предприятия», – прокомментировал Вячеслав Шпорт.

Напомним, сейчас режим Свободного порта действует в 5 дальневосточных регионах (20 муниципальных образованиях). Статус Свободного порта получили муниципальные образования Приморья, Хабаровского края, Сахалинской области, Камчатки и Чукотки.

По состоянию на 26 июня инвестиции в Свободный порт Владивосток составили 368 млрд рублей. За последнюю неделю подано 9 заявок с объемом инвестиций 299 млрд рублей. Будет создано более 35 тысяч рабочих мест.

До конца 2017 года предполагается увеличить количество заявок на реализацию инвестиционных проектов в Свободном порту до 509 проектов с объемом частных инвестиций 468 млрд рублей и созданием 42 тыс. новых рабочих мест.