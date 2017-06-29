Концепцию демографической политики Дальнего Востока обсудят в Общественной палате

5 июля на заседании рабочей группы Общественного совета при Минвостокразвития России планируется обсудить Концепцию демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года.

В мероприятии также примут участие представители Министерства, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, приглашенные эксперты, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Нам важна обратная связь по всем разрабатываемым инициативам и внедряемым мерам. Общественный совет при Минвостокразвития России – площадка для открытых, публичных обсуждений, для сбора информации и мнений. Наша задача – подключить к развитию Дальнего Востока, реализации демографической политики как можно больше экспертов и просто неравнодушных людей», – подчеркнул заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Руководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков отметил: «Важно, чтобы практические меры, направленные на достижение целей, поставленных в Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, разрабатывались на основе предложений экспертного сообщества и общественности с учетом реальных возможностей их быстрой реализации на местах. Подготовительная работа уже велась на протяжении всего времени разработки концепции. Следующим шагом по итогам дискуссии должно стать утверждение плана мероприятий по реализации Концепции, для разработки и согласования которого у нас есть три месяца».

«Заседание рабочей группы станет подготовительным этапом к заседанию расширенного состава Общественного совета Минвостокразвития России по теме демографии, образования и развития человеческого капитала. Прежде всего, важно обсудить утвержденную Правительством России Концепцию демографической политики Дальнего Востока – важнейшего для ДФО документа, включающего четко регламентированный план действий для преодоления демографических проблем региона. И очень важно в процессе реализации концепции донести до дальневосточников как эти действия поменяют их жизнь в лучшую сторону: дополнительные школы, доступные детские сады и повышения зарплат учителям, если мы говорим об образовании; улучшение условий медицинских работников, если говорим о медицине. Все эти факторы заложены в концепции и именно их необходимо обсудить на заседании и донести до жителей Дальнего Востока», – рассказал председатель Общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро.

На заседании рабочей группы также планируется обсудить методологию формирования индекса развития человеческого капитала, предложенного Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Важно отметить фокусировку работы власти на благополучии общества и указанный индекс – это попытка комплексно посмотреть на человека и его удовлетворенность условиями жизни в регионе. Кроме того, рабочая группа закрепит тезисы и меры по формированию опережающего образования на Дальнем Востоке, озвученные в ходе недавнего заседания Совета с участием министра, представителей вузов, экспертов и представителей Минобрнауки России», - заявил Сергей Габестро.

Кроме того, итоговые общественные обсуждения планируется провести с участием членов Общественной палаты Российской Федерации в Москве и на площадках Третьего Восточного экономического форума во Владивостоке.

Напомним, Правительство России утвердило концепцию дальневосточной демографической политики, опубликовав соответствующее распоряжение 28 июня на официальном сайте Правительства. Концепция предусматривает, что к 2020 году численность населения региона стабилизируется на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году – увеличится до 6,5 млн человек.

Документ содержит меры по поддержке рождаемости, поддержке из федерального центра региональных программ материнского капитала. В нем предусмотрены новые налоговые льготы и пособия для многодетных семей, меры по снижению смертности, работа с молодежью, а также стимулирование миграционной активности на Дальний Восток, в том числе соотечественников, переезжающих из-за рубежа.

Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отмечал: «В ближайшие три года заработают региональные программы опережающего демографического развития, подготовленные с учетом специфики каждого региона. Уже к концу 2018 года мы сможем сократить миграционный отток в 3 раза, в том числе за счет создания новых рабочих мест».

По поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, Минвостокразвития России совместно с профильными ведомствами в течение трёх месяцев разработает дорожную карту, включающую полный перечень мероприятий по реализации демографической концепции.

Отметим, что задача по сокращению оттока населения с Дальнего Востока поставлена Президентом России Владимиром Путиным.