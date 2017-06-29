Спорт

Елена Малкова
29 Июня, 2017 11:47

В шатре Зимней универсиады-2019 сборная по фристайлу проведёт мастер-классы

В шатре Зимней универсиады-2019 сборная России по фристайлу проведёт мастер-классы и тренировки.
Источник фото: krsk2019.ru
Красноярск, 29 Июня - DIXINEWS.

В шатре Зимней универсиады-2019 на острове Татышев 1 июля сборная России по фристайлу проведёт мастер-классы и тренировки.

Как сообщает Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, в тренировках смогут принять участие все желающие.

В программе спортивного мероприятия - занятие по Flex-у (комплексная тренировка по развитию гибкости), которое проведет серебряный призёр первенства мира-2016 по ски-кроссу Виктория Завадовская. Также в рамках программы под руководством тренера сборной команды Ивана Аникина состоится занятие по Torso Stability (тренировка на укрепление мышц верхнего плечевого пояса). Занятие по Slacklining (хождение по специальной нейлоновой/полиэстровой стропе, натянутой между стационарными объектами) проведет победитель Кубка мира по ски-кроссу Семён Денщиков.

Для самых маленьких гостей спортивного мероприятия бронзовый призёр XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи Александр Смышляев проведет зарядку.

Все посетители шатра-2019 смогут получить ценные советы по спортивному питанию, пообщаться с лидерами сборной на автограф-сессии и посетить товарищеский матч по футболу.

Стоит отметить, что визит сборной по фристайлу в столицу Красноярского края входит в программу тренировочных сборов, включенных в план подготовки к XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея). Тренировочные сборы пройдут на базе горнолыжного курорта "Горная Саланга".

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