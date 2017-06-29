Инвесторы ТОР смогут выбирать для себя режим контроля

Инвесторы территорий опережающего развития смогут выбирать между действующим режимом контроля (надзора) и специальным, заявил в ходе совместной коллегии с Генеральной прокуратурой Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Мероприятие состоялось сегодня, 28 июня, в Хабаровске, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Специальный режим – это самостоятельная оценка инвестором соответствия контролируемых процессов установленным требованиям. Если инвестор принимает на себя такие обязательства и заключает соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, то плановые проверки в его отношении проводиться не будут», - разъяснил глава ведомства.

Прекратиться такой режим может в случае установления фактов нарушения инвестором контролируемых норм, отметил Александр Галушка.

Он также сообщил, что данное предложение разработано совместно с Минэкономразвития страны в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о новой организации контрольно-надзорной деятельности в территориях опережающего развития.

Напомним, на третьей совместной коллегии двух ведомств обсуждали вопрос защиты инвесторов Дальнего Востока. В работе коллегии приняли участие генеральный прокурор Юрий Чайка, заместитель председателя правительства РФ — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития, губернаторы дальневосточных регионов, представители бизнеса, сотрудники контрольно-надзорных органов.

По результатам коллегии сформулирован целый ряд мер, которые будут способствовать защите бизнеса от контрольно-надзорных органов. Среди них – формирование публичного рейтинга контрольно-надзорных органов, внедрение рискориентированного подхода при организации и осуществления контроля предпринимательской деятельности, сокращение сроков проверок и проведение их только в отношении факта, явившегося причиной для проверки, а также создание межведомственной совместной рабочей группы Генеральной прокуратуры и Минвостокразвития РФ, которая будет рассматривать вопросы законности проверок в отношении инвесторов. Еще одним важным пунктом является согласование графика проверок с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока.

Накануне, 28 июня, в Хабаровске прошел День корейского инвестора, в ходе которого Юрий Трутнев и Александр Галушка провели ряд встреч с представителями корейского бизнеса, которые уже работают или только планируют реализовать проекты на территории Дальнего Востока.