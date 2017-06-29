Антирейтинг контрольно-надзорных ведомств представили на совместной коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития

В четверг, 29 июня, в Хабаровске прошло совместное заседание коллегий Генеральной прокуратуры РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, где были рассмотрены вопросы защиты прав инвесторов на территории ДФО, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В заседании коллегии приняли участие генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития России Александр Галушка, губернаторы и прокуроры дальневосточных субъектов, представители контрольно-надзорных органов, бизнесмены.

На заседании было отмечено, что на сегодня в ТОР и СПВ инвестировано свыше 14, 5 млрд рублей, открыто 35 новых предприятий, создано более 1,5 тысяч рабочих мест. Для строительства объектов транспортной и социальной инфраструктуры Правительством РФ на получение бюджетных средств включены в перечень еще 14 крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложения почти 300 млрд рублей.

«Вместе с тем, практика прокурорского надзора убеждает в наличии отдельных проблем, решение которых требует от нас дополнительных усилий и согласованных действий. Несвоевременно совершенствуются региональная нормативно-правовая база, в ряде субъектов еще не приняты правовые акты о порядке заключения специального инвестиционного контракта в промышленном секторе и предоставлении инвестиций для объектов капитального строительства за счет регионального бюджета. Зачастую прокурорами выявляются противоречия в административных регламентах по предоставлению публичных услуг в градостроительной сфере; в деятельности региональных органов власти имеются существенные упущения в стратегическом планировании, препятствующие ускоренному развитию Дальнего Востока», - сказал Юрий Чайка.

По словам Юрия Трутнева, основным барьером в осуществлении своей деятельности инвесторы называют давление со стороны контрольно-надзорных органов. Только на Дальнем Востоке за последние 2,5 года в отношении предпринимателей было проведено свыше 130 тысяч всевозможных проверок.

«Давайте ответим на вопрос – такое ли количество проверок надо? Давайте разберемся: сколько времени занимают контрольно-проверочные процедуры и к чему они приводят? В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил, что целая армия контролеров по-прежнему мешает работать бизнесу», - сказал Юрий Трутнев.

По мнению вице-премьера, сроки контрольно-надзорных мероприятий необходимо жестко ограничить, а внеплановые проверки должны составлять не более 30 % от плановых. При этом контрольно-надзорные органы должны нести ответственность, если в результате проверки не было выявлено нарушений. Юрий Трутнев готов от имени Правительства РФ выступить с соответствующей инициативой.

«У бездумных действий контрольно-надзорных органов есть высокая цена. Это снижение уровня жизни россиян и сокращение поступлений в бюджет», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в своем докладе отметил, что излишнее внимание со стороны контрольно-надзорных органов напрямую повлияло на инвестиционный климат в регионах. В 2017 году только один дальневосточный регион – Хабаровский край – вошел в первую половину рейтинга, заняв 40-е место. Рейтинг показал, что ключевой негативный фактор инвестклимата на Дальнем Востоке – административное давление.

«Мы видим, что государственная политика, сформулированная Президентом страны, воплощенная в новых федеральных законах, направлена на одно, а правоприменение, мягко выражаясь, на другое», - сказал Александр Галушка.

Глава Минвостокразвития России в своем докладе привел «антирейтинг» структур, негативно влияющих на развитие бизнеса на Дальнем Востоке, составленный на основе опроса предпринимателей. Лидирующие позиции в нем занимают налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

При этом, подчеркнул Министр, контрольные органы зачастую сами нарушают закон, не согласовывая проверки резидентов ТОР и СПВ с Минвостокразвития России.

На заседании коллегии было принято решение создать совместную рабочую группу Генеральной прокуратуры РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

Уже 5 июля в Правительстве РФ под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пройдет совещание, посвященное работе контрольно-надзорных органов, а на 7 сентября запланировано заседание Президиума Госсовета, посвященное развитию Дальнего Востока. Его проведет Президент России Владимир Путин.

«Я уверен, что сегодняшние обсуждения, наработки, которые будут сформированы по итогам совместного заседания Коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития, послужат хорошей основной для принятия решений главой государства и Правительством Российской Федерации», - сказал Александр Галушка.