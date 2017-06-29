Власть

Елена Малкова
29 Июня, 2017 07:15

Воронежская делегация посетила итальянский город Конельяно

Рабочая поездка воронежской делегации в Итальянскую Республику.
Источник фото: govvrn.ru
Воронеж, 29 Июня - DIXINEWS.

28 июня губернатор Алексей Гордеев в рамках рабочей поездки в Италию встретился с мэром города Конельяно Фабио Чиосом, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

В 2003 году было подписано соглашение об установлении побратимских связей между воронежским городом Россошь и итальянским городом Конельяно.

Тогда мэрами городов-побратимов были намечены направления для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимодействие в области культуры и искусства, туризма и спорта.

Алексей Гордеев и вновь избранный мэр Конельяно Фабио Чиос выразили удовлетворение текущим развитием двустороннего сотрудничества в рамках подписанного соглашения.

Сегодня происходит регулярный обмен делегациями для изучения опыта в социальной сфере, в области туризма, культуры, спорта, образования. В планах на будущее - развитие сотрудничества в промышленной отрасли и в направлении взаимной торговли. Россошь известна во всем мире своим градообразующим предприятием ОАО «Минудобрения», а визитной карточкой Конельяно является машиностроение и химическое производство.

По итогам встречи Алексей Гордеев и Фабио Чиос пришли к выводу о необходимости активизации взаимодействия и расширения двустороннего сотрудничества.

Вчера делегация Воронежской области во главе с Алексеем Гордеевым также посетила деревообрабатывающее предприятие «Itlas Spa». Это ведущий производитель элитных напольных покрытий со штаб-квартирой в городе Кординьяно провинции Тревизо.

Накануне воронежская делегация познакомилась с предприятием Golfetto Sangati. Компания разрабатывает, производит и устанавливает «под ключ» заводы по переработке твердых сортов пшеницы и кукурузы, мельницы, рисовые заводы, комбикормовые заводы, погрузочные системы, системы для хранения сырья и готовой продукции.
Для Воронежской области завод интересен в плане инвестиционного сотрудничества, особенно, учитывая аграрную специфику региона. Эта тема, в том числе, обсуждалась в ходе переговоров губернатора с руководством компании GolfettoSangati.

Итогами рабочей поездки воронежской делегации в Италию стали подписанные соглашения и пакет договоренностей о сотрудничестве с новым перспективным региональным партнером.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Реклама услуг КПКГ «Пермский пельменный дом» признана незаконной
Впервые мэром Нижнего Новгорода стала женщина
Волгоградские чиновники сорвали сроки переселения 290 человек из аварийных домов

На закрытом совещании Правительства обсудили преобразование Кучинского полигона
Шведский стартап «спасает» непроданные фрукты
Погода препятствует тушению пожаров в Сибири и на Дальнем востоке
Полигон "Кучино" опечатан Росприроднадзором
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвесторы ТОР смогут выбирать для себя режим контроля
Хабаровск, 29 Июня, 07:32.
Антирейтинг контрольно-надзорных ведомств представили на совместной коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития
Воронеж, 29 Июня, 07:15.
Воронежская делегация посетила итальянский город Конельяно
Хабаровск, 29 Июня, 06:55.
Александр Галушка: будем формировать публичный рейтинг контрольно-надзорных органов Дальнего Востока
Хабаровск, 28 Июня, 16:58.
Хабаровчане обживают земли нового населенного пункта на «дальневосточных гектарах»
Хабаровск, 28 Июня, 16:23.
Александр Галушка: демографическая концепция ставит амбициозные задачи
Набережные Челны, 28 Июня, 14:26.
ООО «Химпродукт» - высококачественные реагенты для очистки воды
Москва, 28 Июня, 14:01.
В Москве поговорили об аукционах на архитектурную историю
Казань, 28 Июня, 13:45.
В Казани выдано более 76 тысяч паспортов болельщиков
Россия, Москва, 28 Июня, 12:15.
Главгосэкспертиза одобрила строительство транспортной развязки на трассе «Кавказ»
Хабаровск, 28 Июня, 11:19.
Корейские инвесторы хотят построить гольф-клуб в Приморье
Россия, Москва, 28 Июня, 11:01.
Эксперт: Концепция демографической политики Дальнего Востока – продукт широкой общественной дискуссии
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт