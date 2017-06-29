Воронежская делегация посетила итальянский город Конельяно

28 июня губернатор Алексей Гордеев в рамках рабочей поездки в Италию встретился с мэром города Конельяно Фабио Чиосом, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

В 2003 году было подписано соглашение об установлении побратимских связей между воронежским городом Россошь и итальянским городом Конельяно.

Тогда мэрами городов-побратимов были намечены направления для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимодействие в области культуры и искусства, туризма и спорта.

Алексей Гордеев и вновь избранный мэр Конельяно Фабио Чиос выразили удовлетворение текущим развитием двустороннего сотрудничества в рамках подписанного соглашения.

Сегодня происходит регулярный обмен делегациями для изучения опыта в социальной сфере, в области туризма, культуры, спорта, образования. В планах на будущее - развитие сотрудничества в промышленной отрасли и в направлении взаимной торговли. Россошь известна во всем мире своим градообразующим предприятием ОАО «Минудобрения», а визитной карточкой Конельяно является машиностроение и химическое производство.

По итогам встречи Алексей Гордеев и Фабио Чиос пришли к выводу о необходимости активизации взаимодействия и расширения двустороннего сотрудничества.

Вчера делегация Воронежской области во главе с Алексеем Гордеевым также посетила деревообрабатывающее предприятие «Itlas Spa». Это ведущий производитель элитных напольных покрытий со штаб-квартирой в городе Кординьяно провинции Тревизо.

Накануне воронежская делегация познакомилась с предприятием Golfetto Sangati. Компания разрабатывает, производит и устанавливает «под ключ» заводы по переработке твердых сортов пшеницы и кукурузы, мельницы, рисовые заводы, комбикормовые заводы, погрузочные системы, системы для хранения сырья и готовой продукции.

Для Воронежской области завод интересен в плане инвестиционного сотрудничества, особенно, учитывая аграрную специфику региона. Эта тема, в том числе, обсуждалась в ходе переговоров губернатора с руководством компании GolfettoSangati.

Итогами рабочей поездки воронежской делегации в Италию стали подписанные соглашения и пакет договоренностей о сотрудничестве с новым перспективным региональным партнером.