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Елена Малкова
29 Июня, 2017 07:15
Воронежская делегация посетила итальянский город Конельяно
Воронеж, 29 Июня - DIXINEWS.
28 июня губернатор Алексей Гордеев в рамках рабочей поездки в Италию встретился с мэром города Конельяно Фабио Чиосом, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
В 2003 году было подписано соглашение об установлении побратимских связей между воронежским городом Россошь и итальянским городом Конельяно.
Тогда мэрами городов-побратимов были намечены направления для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимодействие в области культуры и искусства, туризма и спорта.
Алексей Гордеев и вновь избранный мэр Конельяно Фабио Чиос выразили удовлетворение текущим развитием двустороннего сотрудничества в рамках подписанного соглашения.
Сегодня происходит регулярный обмен делегациями для изучения опыта в социальной сфере, в области туризма, культуры, спорта, образования. В планах на будущее - развитие сотрудничества в промышленной отрасли и в направлении взаимной торговли. Россошь известна во всем мире своим градообразующим предприятием ОАО «Минудобрения», а визитной карточкой Конельяно является машиностроение и химическое производство.
По итогам встречи Алексей Гордеев и Фабио Чиос пришли к выводу о необходимости активизации взаимодействия и расширения двустороннего сотрудничества.
Вчера делегация Воронежской области во главе с Алексеем Гордеевым также посетила деревообрабатывающее предприятие «Itlas Spa». Это ведущий производитель элитных напольных покрытий со штаб-квартирой в городе Кординьяно провинции Тревизо.
Накануне воронежская делегация познакомилась с предприятием Golfetto Sangati. Компания разрабатывает, производит и устанавливает «под ключ» заводы по переработке твердых сортов пшеницы и кукурузы, мельницы, рисовые заводы, комбикормовые заводы, погрузочные системы, системы для хранения сырья и готовой продукции.
Итогами рабочей поездки воронежской делегации в Италию стали подписанные соглашения и пакет договоренностей о сотрудничестве с новым перспективным региональным партнером.
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