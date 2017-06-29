Александр Галушка: будем формировать публичный рейтинг контрольно-надзорных органов Дальнего Востока

Соблюдение прав инвесторов стало главной темой совместной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, которая прошла сегодня, 29 июня, в Хабаровске.

Выступая с докладом, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка внес ряд предложений, призванных способствовать экономическому развитию макрорегиона, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В частности, говоря о количестве и частоте проверок бизнеса, проводимых различными контролирующими органами, глава ведомства предложил повысить персональную ответственность руководителей контрольно-надзорных органов.

По его словам, необходимо распространить на контрольно-надзорную работу публичные оценки эффективности или неэффективности такой работы.

«На основе такой оценки будет формироваться публичный рейтинг контрольно-надзорных органов Дальнего Востока. Руководители органов, занявшие худшие 3 позиции рейтинга в каждом регионе – должны освобождаться от должностей, лучшие 3 – поощряться», - подчеркнул министр.

Данное предложение поддержал заместитель председателя Правительства РФ — полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что главная задача – создать прозрачную систему, при которой представители бизнеса не будут бояться заявлять о несправедливых решениях по отношению к ним различных проверяющих органов.

Напомним, накануне в Хабаровске, состоялся День корейского инвестора, организованный Министерством РФ по развитию Дальнего Востока. В рамках мероприятия состоялся ряд встреч Юрия Трутнева и Александра Галушки с корейскими инвесторами, которые уже работают или только хотят прийти работать в макрорегион.