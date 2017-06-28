Хабаровчане обживают земли нового населенного пункта на «дальневосточных гектарах»

В дальневосточном регионе вскоре появятся четыре новых населенных пункта, основанные получателями бесплатных гектаров, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

О том, как образовался один из них - село Лазурное в Хабаровском крае, рассказал представитель инициативной группы Сергей Попков.

В 40 минутах езды от Хабаровска, возле озера Петропавловское появился новый населенный пункт, который основали обладатели «дальневосточных гектаров». Решение единогласно поддержали депутаты Хабаровского муниципального района на прошлой неделе. Новый населенный пункт с рабочим названием Лазурное войдет в состав Галкинского сельского поселения.

По словам одного из инициаторов создания нового населенного пункта Сергея Попкова, местные жители давно облюбовали этот водоем и часто отдыхали на его берегу. После старта программы «дальневосточный гектар» решили взять себе эти участки под жилищное строительство и подсобные хозяйства.

«Я подавал заявление на эти гектары в первой десятке. Сейчас нас более 150. К созданию населенного пункта шли сознательно и последовательно, собрали коллективный чат, провели собрания, составили протокол. Делали все по методическому пособию АРЧК ДВ, оно сняло практически все вопросы. Мы хотим иметь законодательно оформленные отношения с властью, нам необходима инфраструктура, в первую очередь дорога», - рассказал активист.

Сейчас гектарщики начали активно осваивать территорию.

«В первую очередь разграничили участки, выставив точки на основе кадастровой карты с помощью GPS с мобильного приложения. По весне начали выкашивать траву и убирать мусор, подсыпать дороги, формировать парковочные места. Кто-то из соседей уже вагончики привез, кто-то выпилил скамейки и столы из бревен, в полях работают трактора. Работают с энтузиазмом. Параллельно выберем форму самоуправления, с лидером уже определились. Хотим назвать наше село Лазурным», - прокомментировал Сергей Попков.

Согласно дорожной карте, из бюджета Хабаровского края на образование нового населенного пункта будет выделено около 25 миллионов рублей.

В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке отметили, более 10% всех поступающих на «дальневосточный гектар» заявок - коллективные. Эксперты АРЧК ДВ проанализировали месторасположения «гектаров» на карте регионов и выявили 53 агломерации земельных участков, которые в недалеком будущем могут стать населенными пунктами.

«Нами разработана и опубликована схема расположения агломераций «дальневосточных гектаров» и инструкция по созданию новых населенных пунктов. Сегодня АРЧК ДВ сопровождает процесс по созданию «пилотных» поселений и оказывает гражданам необходимую информационную и методологическую поддержку. Уже состоялись первые сходы граждан, на четырех агломерациях вскоре появятся новые населенные пункты, два в Хабаровском крае и два в Сахалинской области - такие решения приняты получателями дальневосточных наделов. Еще 12 агломераций «дальневосточных гектаров» расширят границы существующих населенных пунктов. И это только начало», - подчеркнул генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Всем, кто намерен взять «дальневосточный гектар», АРЧК ДВ советует выбирать участки, ориентируясь на карту агломераций и присоединяться к будущим населенным пунктам. О преимуществах коллективных гектаров неоднократно заявлял Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Очевидно, что граждане понимают преимущества коллективного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к вопросу освоения земельных участков. Например, коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно», - подчеркивал Министр.

Отметим, за время действия программы «дальневосточный гектар» с заявками на получение земли на Дальнем Востоке обратилось более 95 тысяч граждан, более 22 тысяч из них уже получили свои участки. В списке заявителей - жители практически всех российских регионов. Более 12 тысяч заявок - коллективные. Проект рассчитан до 2035 года, в нем примут участие несколько поколений россиян.

Напомним, на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке собраны около 35 мер государственной поддержки, которые могут быть полезными для освоения «дальневосточного гектара». Специалисты Службы адаптации и поддержки переезжающих работников АРЧК ДВ ответят на все вопросы о трудоустройстве и условиях жизни в регионе.

Кроме того, Агентство сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые могут быть полезными при принятии решения, чем заняться на своей земле, будь то выращивание голубики или организация пункта сбора или обработки дикоросов, открытие лесопилки или детского лагеря, мини-пекарни или мебельного производства. Они содержат структуру и порядок экономических расчетов, которые может сделать предприниматель. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе.