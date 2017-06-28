Политика

Елена Малкова
28 Июня, 2017 16:23

Александр Галушка: демографическая концепция ставит амбициозные задачи

Александр Галушка.
Источник фото: minvr.ru
Хабаровск, 28 Июня - DIXINEWS.

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка на встрече с журналистами в Хабаровске назвал целевые показатели, которые заложены в принятой Правительством РФ концепции демографической политики Дальнего Востока, «амбициозными», сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Очень важно, что в концепции по каждому региону Дальнего Востока определены целевые показатели демографического развития по смертности, рождаемости и миграционному притоку. Они достаточно амбициозные, но это заставит все ведомства принять соответствующие меры», - сказал Александр Галушка.

Глава ведомства отметил, что такая концепция для отдельного макрорегиона принята впервые. По словам Министра, концепция - достаточно подробный и обстоятельный документ.

«Хотя он и имеет в своем названии слово «концепция», но на самом деле он содержит в себе детальный набор мер и мероприятий, которые будут реализовываться на Дальнем Востоке», - подчеркнул Александр Галушка.

Отметим, концепция демографической политики Дальнего Востока содержит меры по поддержке рождаемости, поддержке из федерального центра региональных программ материнского капитала. В ней предусмотрены новые налоговые льготы и пособия для многодетных семей, меры по снижению смертности, работа с молодежью, а также стимулирование миграционной активности на Дальний Восток, в том числе соотечественников, переезжающих из-за рубежа.

Напомним, Правительство России утвердило концепцию дальневосточной демографической политики, опубликовав соответствующее распоряжение 28 июня на официальном сайте Правительства.

Концепция предусматривает, что к 2020 году численность населения региона стабилизируется на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году – увеличится до 6,5 млн человек.

По поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, Минвостокразвития России совместно с профильными ведомствами в течение трёх месяцев разработает дорожную карту, включающую полный перечень мероприятий по реализации демографической концепции.

В пресс-службе Минвостокразвития отмечают, что задача по сокращению оттока населения с Дальнего Востока поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

«Вопрос демографии – важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперёд. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы. Понятно, что ресурсов всегда не хватает, и ясно, что мы должны их распределять рачительно, но мы должны определять и приоритеты. Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости – один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе», - заявил Президент России Владимир Путин.

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