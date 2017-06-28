ООО «Химпродукт» выпускает высококачественный коагулянт АСА

Активированный сульфат алюминия (АСА) – это изобретение ООО «Химпродукт», расположенной в Набережных Челнах, Республика Татарстан.

АСА - полученный на основе солей алюминия коагулянт смешанного типа.

Данный коагулянт является высокоэффективным химическим материалом, который незаменим при проведении работ по очистке промышленного стока машиностроительных производств и промышленного стока с содержанием смазочно-охлаждающих жидкостей.

Коагулянт широко используется в очистке сточных вод в замкнутых системах водоснабжения, на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения и в различных промышленных отраслях.

Данный продукт известен и благодаря своим дезинфицирующим свойствам. ООО "Химпродукт", начиная свою деятельность на рынке коагулянтов в 2000 году, сегодня стремится к постоянному увеличению объёмов производства. Отраслевое предприятие химической промышленности выпускает продукцию высокого качества в соответствии с Госстандартом.

За годы работы предприятие достигло высоких результатов, и сегодня показатели производительности по выпуску сульфата алюминия достигло 70 тысяч тонн в год. Сегодня предприятие обеспечивает коагулянтом потребителей по всей стране.

Реализацию продукции завода осуществляет ООО «Химпродмаркет», успешно продвигая коагулянт на отечественном рынке.