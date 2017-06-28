ООО «Химпродукт» - высококачественные реагенты для очистки воды

Сегодня химическая промышленность представлена множеством направлений, каждое из которых играет значительную роль в развитии отрасли.

Особое место отводится такому направлению, как изготовление реагентов для водоочистки. Изготовлением реагентов по всей стране занимаются несколько предприятий.

ООО «Химпродукт» - современное и единственное на территории Республики Татарстан предприятие, которое производит из минерального сырья реагенты (сульфаты алюминия и гидроксохлорид алюминия), используемые для очистки воды.

«Стратегическая задача деятельности нашего предприятия - это удовлетворение потребностей целевых потребителей в соответствии с их запросами и требованиями. Решая поставленную задачу, мы осуществляем постоянный контроль качества производимой продукции», - отмечает генеральный директор ООО «Химпродмаркет» Фаиль Шакирзянов.

Производственный потенциал завода составляет 100 тысяч тонн продукции в год. Предприятие производит сульфат алюминия технический очищенный (кристаллический) – 50 000 тонн/год, сульфат алюминия технический очищенный водный раствор – 30 000 тонн/год, гидроксохлорид алюминия (ГОХА) – 20 000 тонн/год. На предприятии постоянно ведется контроль качества, как используемого сырья, так и производимой продукции. Контролем качества занимаются высокопрофессиональные специалисты, проходящие регулярную сертификацию и аттестацию.

Вся выпускаемая продукция предприятия сертифицирована. Выпускаемые продукты для очистки воды поставляются со всеми необходимыми документами. На продукцию выдаются экспертные заключения о ее соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, специальные паспорта безопасности.

Продукция ООО «Химпродукт» была удостоена высокой оценки и награждена дипломами «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Дипломом на конкурсе «Лучший стандартизатор» был награжден начальник лаборатории предприятия. «Химпродукт» был удостоен грамоты Совета по присуждению премий Правительства Республики Татарстан за качество «За успехи в области качества».

Приобрести продукцию завода-изготовителя реагентов можно у ООО "Химпродмаркет", единственного официального дилера предприятия. На сегодня складские мощности готовой продукции составляют: сульфата алюминия технического очищенного кристаллического – 700 тн, сульфата алюминия технического очищенного водный раствор – 200 тн, гидроксохлорида алюминия (ГОХА) – 300 тн.

На сегодня продукция завода-изготовителя реагентов поставляется на промышленные предприятия и водоканалы по всей России. Крупнейшие потребители высоко оценили качество продукции от «Химпродукт».

Партнерами предприятия «Химпродукт» выступают признанные отечественные лидеры в области реагентной водоочистки. На предприятии работают высококвалифицированные специалисты с бесценным опытом для выполнения всего перечня работ, связанных с подготовкой воды хозяйственно-питьевого и промышленного направления и очистки сточных вод.

«Мы осуществляем подбор реагентов в лаборатории предприятия, сопровождаем проведение пилотных и промышленных испытаний на объектах заказчика. Мы работаем для того, чтобы наши продукция и опыт способствовали эффективному и бесперебойному функционированию систем водоочистки наших партнеров», - отмечает генеральный директор ООО «Химпродмаркет» Фаиль Шакирзянов.