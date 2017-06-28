В Москве поговорили об аукционах на архитектурную историю

Сегодня в Рссийском аукционном доме прошел бизнес-бранч под названием "Инвестиции в историю: пятиэтажка, которую никогда не снесут".

Мероприятие было заявлено как обзор объектов исторического наследия, однако по факту превратилось в пиаркомпанию одного конкретного здания перед его продажей на аукционе.

Что интересно, в этой компании приняли участие большое количество довольно высокопоставленных чиновников, таких как: Вадим Соловьев, гендиректор Распорядительной дирекции Минкультуры РФ; первый замруководителя Департамента культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян, а также многие представители арендного и строительного бизнеса.

Обсуждались вопросы касающиеся аренды и продажи объектов исторического наследия. Особо остро встал вопрос законодательного обеспечения сделок между государством и предпринимателями по приватизации или аренде таких зданий. Вновь поднималась идея передавать в собственность объекты по символической цене в 1 рубль за квадратный метр, многие участники настаивали, что такая мера позволит сохранить и памятники архитектуры и развивать отечественный бизнес.

Однако тонкой красной нитью всех спичей было одно единственное здание в Москве, которое судя по всему, готовится для продажи с молотка. "Пятиэтажное здание в стиле модерн с роскошным фасадом, отделанным камнем и бронзой, построенное в 1903 году по проекту известного архитектора Адольфа Эрихсона", - отмечено в анонсе мероприятия. Коннкретный объект исторической недвижимости был просто притянут за уши к теме, хотя подобных по всей России сотни, а то и тысячи.