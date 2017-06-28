Общество

Елена Малкова
28 Июня, 2017 13:45

В Казани выдано более 76 тысяч паспортов болельщиков

Паспорт болельщика.
Источник фото: Kazanfirst.ru
Казань, 28 Июня - DIXINEWS.

С начала реализации проекта в Казани выдано более 76 тысяч паспортов болельщиков fan-id.

В столице Республики Татарстан расположены два основных и три дополнительных центра выдачи fan-id, сообщает пресс-служба администрации Казани.

Центры выдачи паспортов находятся по адресам – ул.Баумана, 44/8 и ул.Четаева, 10. Во время проведения футбольных матчей на территории стадиона «Казань Арена» работают три дополнительных временных центра выдачи fan-id для болельщиков, которые не оформили паспорт вовремя.

В дни проведения трех предыдущих матчей в шатрах было выдано свыше 4 тысяч паспортов болельщиков.

Во временных центрах можно не только получить новый паспорт болельщика, но и заменить или восстановить ранее выданный документ. За время проведения Кубка конфедераций было заменено 126 паспортов болельщиков, причем 96 обращений поступило по причине того, что документ был утерян, еще 30 – из-за повреждения чипа.

Паспорт болельщика дает право на посещение всех матчей в рамках турнира при наличии билета. Более того, fan-id вместе с билетом дает болельщику право на бесплатный проезд в городах-хозяевах Кубка конфедераций и между ними в дни проведения матча. Как сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ, паспорт болельщика оформляется сразу после приобретения билетов на матчи и выдается бесплатно в центре выдачи или при получении по почте.

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Казань, 28 Июня, 13:45.
В Казани выдано более 76 тысяч паспортов болельщиков
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