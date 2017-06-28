Главгосэкспертиза одобрила строительство транспортной развязки на трассе «Кавказ»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства участка автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на въезде в Майкоп.

Об этом ИА «DixiNews» сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также выдано положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Федеральная автомобильная дорога Р-217 «Кавказ» (до 31 декабря 2017 года включительно может также применяться учетный номер М-29) идет от станицы Павловская в Краснодарском крае через Грозный и Махачкалу в село Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном.

От трассы к Майкопу, столице Республики Адыгея, отходит подъезд протяженностью 103 км. Участок, проект строительства которого рассмотрела Главгосэкспертиза России, — это автомобильная развязка, расположенная на окраине Майкопа, и участок магистральной улицы общегородского значения.

Проектируемая дорога проходит по существующей улице Хакурате, пересекает железнодорожный переезд и выходит на дорогу Майкоп–Кореновск. В настоящее время на этом участке действуют две полосы движения, после окончания строительства их станет четыре. Также в ходе работ будут сооружены путепровод через железную дорогу и пешеходный тоннель. Дорогу оградят металлическими барьерами, на ней будут установлены шумозащитные экраны и автобусные остановки.

Строительство финансируется из средств федерального бюджета.