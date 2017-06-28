Экономика

Елена Малкова
28 Июня, 2017 11:19

Корейские инвесторы хотят построить гольф-клуб в Приморье

Корейские инвесторы хотят построить гольф-клуб в Приморье.
Источник фото: minvr.ru
Хабаровск, 28 Июня - DIXINEWS.

Строительство гольф-клуба и гостиничного комплекса в Приморском крае обсудили сегодня в рамках «Дня корейского инвестора» Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный Представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и вице-президент компании «ЛС-Нэтворкс» (LSNetworks) Юн Чан Хен.

Об этом ИА «DixiNews» сообщили в пресс-службе Миностокразвития.

В мероприятии, организованном Министерством по развитию Дальнего Востока, также приняли участие министр Александр Галушка, заместитель министра Александр Крутиков, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Открывая встречу, Юрий Трутнев поблагодарил гостей из Кореи за интерес к Дальнему Востоку и отметил, что в последние годы был принят целый ряд законов, направленных на развитие макрорегиона и создающих комфортные условия для отечественных и иностранных инвесторов.

«Сегодня на территории Дальнего Востока корейские инвесторы реализуют всего шесть проектов на общую сумму 67 млн долларов, и мы заинтересованы в том, чтобы в макрорегион приходило больше корейских инвесторов», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-президент «ЛС Нэтворкс» (входит в состав одной из крупнейших южнокорейских корпораций LSGroup, является специализированной структурой для ведения международной торговли и проектного бизнеса) Юн Чан Хен рассказал о проекте компании по строительству гольф-клуба и гостиничной инфраструктуры на территории Приморского края.

«24 года я работаю и живу на Дальнем Востоке, ко мне приезжают в гости многие соотечественники, и все они говорят, что им не хватает поля для игры в гольф. Мне кажется, что оптимальным решением будет объединить в одном комплексе гольф-клуб и казино», - отметил Юн Чан Хен. Он также сообщил, что рассматривает возможность строительства гостиничного комплекса на Дальнем Востоке.

Для «ЛС Нэтворкс» это не первый проект на территории Дальнего Востока: в 2014 году компания принимала участие в разработке технико-экономического обоснования для строительства аэровокзального комплекса международного аэропорта г. Южно-Сахалинск; в 2016 году введена в эксплуатацию мусоперегрузочная станция «Южная» в Хабаровском крае, в настоящее время инвестор разрабатывает проектную документацию для строительства отеля на 120 номеров в Приморском крае, строительство которого предполагается начать в этом году и завершить в 2019-ом.

По итогам встречи Глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил, что министерство готово оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, приходящим на Дальний Восток: «Именно для того, чтобы оперативно и напрямую решать все возникающие вопросы, мы и проводим «День корейского инвестора», и планируем сделать это мероприятие регулярным».

Напомним, «День корейского инвестора» Александр Галушка анонсировал на встрече со специальным посланником Президента Республики Корея в мае текущего года.

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