Политика

Елена Малкова
28 Июня, 2017 11:01

Эксперт: Концепция демографической политики Дальнего Востока – продукт широкой общественной дискуссии

Сергей Рыбальченко.
Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 28 Июня - DIXINEWS.

Сегодня, 28 июня, в Правительстве России утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока.

Подготовка концепции велась с участием экспертного сообщества, а также с привлечением общественности к обсуждению проекта документа и предлагаемых мер для улучшения демографической ситуации в регионе, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

После принятия концепции Правительством, главный разработчик от экспертного сообщества Сергей Рыбальченко прокомментировал документ и рассказал о своих ожидания в отношении дальнейших мер.

«Сам документ стал продуктом широкой общественной дискуссии. Прошло две содержательных конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» в Хабаровске (мы знаем, что в этом году была третья конференция), на которых обсуждались все предложения, основные положения концепции, - отметил Сергей Рыбальченко, член Общественной палаты России, директор Института научно-общественной экспертизы. - Особенностью данной концепции, ее отличием от других документов демографического развития федерального уровня, является то, что в ней предусмотрен механизм опережающего демографического развития регионов Дальнего Востока. Он заключается в том, что те более высокие темпы рождаемости, которые на сегодняшний день есть на Дальнем Востоке должны сохраниться, а показатели ожидаемой продолжительности жизни и высоких уровней смертности населения, прежде всего мужского, в трудоспособном возрасте должны быть приведены к общероссийскому уровню. Эти показатели должны стать значительно лучше. Решающий фактор в демографическом развитии Дальнего Востока – это миграция. Стоит отметить вклад ВЦИОМ в разработку Концепции, который провел несколько масштабных исследований по этой теме, прежде всего, по анализу мер миграционной политики на Дальнем Востоке. В двухмесячный срок должен быть принят план. Мы уже обсудили с Министерством необходимость включения в эту работу Общественной палаты Российской Федерации, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации с тем, чтобы в этом плане те меры, которые были предложены ранее, и новые меры нашли свое отражение, чтобы принцип опережающего развития был наполнен соответствующим содержанием».

Отметим, Концепция демографической политики Дальнего Востока предусматривает, что к 2020 году численность населения региона стабилизируется на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году –увеличится до 6,5 млн человек.

По поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, Минвостокразвития России совместно с профильными ведомствами в течение трёх месяцев разработает дорожную карту, включающую полный перечень мероприятий по реализации демографической концепции.

Напомним, что задача по сокращению оттока населения с Дальнего Востока поставлена Президентом России Владимиром Путиным. Аспекты демографической политики глава государства поднимал и на минувшем совещании по экономическим вопросам.

«Вопрос демографии – важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперёд. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы. Понятно, что ресурсов всегда не хватает, и ясно, что мы должны их распределять рачительно, но мы должны определять и приоритеты. Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости – один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе», - заявил Президент России Владимир Путин.​

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Юрий Трутнев встретился со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем
Корейские инвесторы планируют построить рыбопромышленный комплекс в Приморье
На Дальнем Востоке может появиться компания для поддержки корейских инвесторов
В этом разделе:
Татарстанская нефтяная компания потребовала передать ей за долги особняк посольства Украины
Омский мэр вёл приём граждан во время «Прямой линии»
Сергей Качаев: Развитие приграничных территорий должно стать приоритетом

Игорь Гужва: сейчас готовятся еще два уголовных дела против меня и Страна.Ua
Метро, аэропорт, банки: хакеры устроили коллапс на Украине
Сказано в Сенате. Формирование цен на внутренние авиаперевозки
Шведский стартап «спасает» непроданные фрукты
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корейские инвесторы хотят построить гольф-клуб в Приморье
Россия, Москва, 28 Июня, 11:01.
Эксперт: Концепция демографической политики Дальнего Востока – продукт широкой общественной дискуссии
Хабаровск, 28 Июня, 10:11.
Юрий Трутнев встретился со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем
Екатеринбург, 28 Июня, 09:37.
В Екатеринбурге презентовали новую уборочную технику
Ростов-на-Дону , 28 Июня, 07:57.
Работникам сервисных предприятий «Кингкоула» выплачено еще 13,2 млн рублей
Челябинск, 28 Июня, 07:10.
На дорожный фонд Челябинска дополнительно направят 1,5 млрд рублей
Хабаровск, 28 Июня, 06:51.
Корейские инвесторы планируют построить рыбопромышленный комплекс в Приморье
Уфа, 28 Июня, 06:21.
Уфа вошла в топ-10 «Рейтинга российских мегаполисов-2017»
Омск, 27 Июня, 20:17.
Крупную торговую сеть Беларуси заинтересовала продукция омских производителей
Воронеж, 27 Июня, 17:53.
В лесных хозяйствах Воронежской области проведено более пяти тысяч рейдов
Волгоград, 27 Июня, 17:49.
В Волгограде супермаркеты «МАН» и ИП Бочаров обвиняются в налоговых махинациях
Москва, 27 Июня, 15:58.
В Москве прошел круглый стол по экономическому сотрудничеству России и Вьетнама
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт