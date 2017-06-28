Эксперт: Концепция демографической политики Дальнего Востока – продукт широкой общественной дискуссии

Сегодня, 28 июня, в Правительстве России утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока.

Подготовка концепции велась с участием экспертного сообщества, а также с привлечением общественности к обсуждению проекта документа и предлагаемых мер для улучшения демографической ситуации в регионе, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

После принятия концепции Правительством, главный разработчик от экспертного сообщества Сергей Рыбальченко прокомментировал документ и рассказал о своих ожидания в отношении дальнейших мер.

«Сам документ стал продуктом широкой общественной дискуссии. Прошло две содержательных конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» в Хабаровске (мы знаем, что в этом году была третья конференция), на которых обсуждались все предложения, основные положения концепции, - отметил Сергей Рыбальченко, член Общественной палаты России, директор Института научно-общественной экспертизы. - Особенностью данной концепции, ее отличием от других документов демографического развития федерального уровня, является то, что в ней предусмотрен механизм опережающего демографического развития регионов Дальнего Востока. Он заключается в том, что те более высокие темпы рождаемости, которые на сегодняшний день есть на Дальнем Востоке должны сохраниться, а показатели ожидаемой продолжительности жизни и высоких уровней смертности населения, прежде всего мужского, в трудоспособном возрасте должны быть приведены к общероссийскому уровню. Эти показатели должны стать значительно лучше. Решающий фактор в демографическом развитии Дальнего Востока – это миграция. Стоит отметить вклад ВЦИОМ в разработку Концепции, который провел несколько масштабных исследований по этой теме, прежде всего, по анализу мер миграционной политики на Дальнем Востоке. В двухмесячный срок должен быть принят план. Мы уже обсудили с Министерством необходимость включения в эту работу Общественной палаты Российской Федерации, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации с тем, чтобы в этом плане те меры, которые были предложены ранее, и новые меры нашли свое отражение, чтобы принцип опережающего развития был наполнен соответствующим содержанием».

Отметим, Концепция демографической политики Дальнего Востока предусматривает, что к 2020 году численность населения региона стабилизируется на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году –увеличится до 6,5 млн человек.

По поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, Минвостокразвития России совместно с профильными ведомствами в течение трёх месяцев разработает дорожную карту, включающую полный перечень мероприятий по реализации демографической концепции.

Напомним, что задача по сокращению оттока населения с Дальнего Востока поставлена Президентом России Владимиром Путиным. Аспекты демографической политики глава государства поднимал и на минувшем совещании по экономическим вопросам.

«Вопрос демографии – важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперёд. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы. Понятно, что ресурсов всегда не хватает, и ясно, что мы должны их распределять рачительно, но мы должны определять и приоритеты. Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости – один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе», - заявил Президент России Владимир Путин.​