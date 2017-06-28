Юрий Трутнев встретился со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев встретился со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем сегодня, 28 июня, в Хабаровске.

Во встрече также принял участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В приветственном слове Юрий Трутнев отметил, что сегодня на территории макрорегиона реализуются более 600 инвестиционных проектов, объем заявленных инвестиций за последние три года превышает 35 млрд долларов, из них более 4 млрд – иностранные инвестиции, в том числе 67 млн долларов вложены корейскими компаниями, реализующими на Дальнем Востоке 6 проектов.

«По поручению Президента России Владимира Путина мы совместно с Минвостокразвития занимаемся развитием инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и, безусловно, заинтересованы в укреплении и расширении сотрудничества с Республикой Кореей. Предлагаю объединить усилия и написать новую страницу российско-корейских отношений», - сказал Юрий Трутнев.

Господин Сон Ен Гиль поблагодарил Юрия Трутнева за организацию «Дня корейского инвестора» в Хабаровске, целью которого является помощь в реализации проектов, инициированных корейскими инвесторами на территории Дальнего Востока.

Он также подчеркнул, что намерение российского Президента Владимира Путина развивать Дальний Восток поддерживается Главой Республики Корея.

«После встречи с Владимиром Путиным в Москве в мае этого года, я доложил нашему Президенту о результатах своей поездки. Он отметил, что их взгляды с Президентом Российской Федерации совпадают. Надеюсь, что в ближайшее время руководители наших стран уже смогут обсудить детальные предложения», - отметил Сон Ен Гиль.

По итогам встречи Глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркнул, что «День корейского инвестора» планируется проводить на регулярной основе – это позволит оперативно устранить все сложности, возникающие у корейских компаний при реализации инвестпроектов на территории макрорегиона.

Напомним, в мае 2017 года состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и специального посланника Президента Республики Корея Сон Ен Гиля, который передал главе российского государства послание от нового лидера своей страны.

Накануне со спецпосланником встречался глава Минвостокразвития Александр Галушка. Стороны обсудили план первоочередных шагов по развитию российско-корейского инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке. В рамках реализации данного плана корейским инвесторам был передан "портфель" из 28 проектов в области сельского хозяйства и портовой инфраструктуры на общую сумму 7,5 млрд рублей.