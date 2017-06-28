Общество

Елена Малкова
28 Июня, 2017 09:37

В Екатеринбурге презентовали новую уборочную технику

Презентация новой уборочной техники.
Источник фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, 28 Июня - DIXINEWS.

27 июня заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Владимир Капустин посетил презентацию вакуумной коммунальной машины УКМ-2500, которую провели представители предприятия-изготовителя.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, презентация прошла в Кировском районе.

Для демонстрации возможностей новинки технику запустили для очистки тротуаров на улицах Блюхера и Гагарина.

Как подчеркнул Владимир Капустин, возможность посмотреть на новые образцы техники, испробовать их на деле позволяет оценить их реальные технические характеристики, определить их преимущества и недостатки.

«Сегодня мы посмотрели на машину курганского производства. Можно сказать, что качество уборки хорошее. Важно, что она достаточно маневренная, из кабины хороший обзор, что будет удобно для водителя, а также ее плюс - возможность круглогодичной эксплуатации. Вопрос будем ли мы ее приобретать, решится в ходе конкурсных процедур», - сообщил заместитель председателя городского Комитета благоустройства.

Машина УКМ-2500 предназначена для выполнения комплекса работ по содержанию и уборке городских территорий круглый год. В зависимости от вида установленного навесного оборудования техника может выполнять различные функции: зимой - для уборки территорий от свежевыпавшего снега и сгребания его в валы, а летом - от опавшей листвы и дорожного мусора. Более того, зимой с помощью этой техники можно будет обрабатывать тротуары противогололедными материалами.

Презентации различной коммунальной техники в столице Урала проходят регулярно. Так, в прошлом месяце на долгосрочные испытания дорожно-эксплуатационным службам Орджоникидзевского района была передана коммунальная техника МК-2000. Эту новинку завод Калинина начал изготавливать только в 2017 году. Сейчас техника эксплуатируется под контролем специалистов завода для регулярной уборки дорог и тротуаров на Эльмаше и Уралмаше.

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