Общество

Елена Малкова
28 Июня, 2017 07:57

Работникам сервисных предприятий «Кингкоула» выплачено еще 13,2 млн рублей

Выплаты производятся по заявлениям сотрудников сервисных структур «Кингкоула».
Источник фото: rostov.press
Ростов-на-Дону , 28 Июня - DIXINEWS.

По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева продолжаются выплаты работникам сервисных предприятий ГК «Кингкоул».

В качестве материальной помощи 205 работникам было перечислено 13,2 млн рублей, сообщает Управление информационной политики правительства Ростовской области.

Выплаты производятся по заявлениям сотрудников сервисных предприятий «Кингкоула».

В общей сложности матпомощь на сумму 30,4 млн рублей получили 770 сотрудников сервисных структур. Общая сумма выплат донским горнякам «Кингкоула» составляет 296,4 млн рублей.

Основной долг по заработной плате шахтерам, образовавшийся до момента введения процедуры банкротства предприятий ГК «Кингкоул», в настоящее время погашен. Теперь производятся выплаты материальной помощи, которая начисляется в упрощенном порядке по заявлениям сотрудников.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Екатеринбурге презентовали новую уборочную технику
Уфа вошла в топ-10 «Рейтинга российских мегаполисов-2017»
В лесных хозяйствах Воронежской области проведено более пяти тысяч рейдов

Шведский стартап «спасает» непроданные фрукты
Сказано в Сенате. Формирование цен на внутренние авиаперевозки
Игорь Гужва: сейчас готовятся еще два уголовных дела против меня и Страна.Ua
Погода препятствует тушению пожаров в Сибири и на Дальнем востоке
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корейские инвесторы хотят построить гольф-клуб в Приморье
Россия, Москва, 28 Июня, 11:01.
Эксперт: Концепция демографической политики Дальнего Востока – продукт широкой общественной дискуссии
Хабаровск, 28 Июня, 10:11.
Юрий Трутнев встретился со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем
Екатеринбург, 28 Июня, 09:37.
В Екатеринбурге презентовали новую уборочную технику
Ростов-на-Дону , 28 Июня, 07:57.
Работникам сервисных предприятий «Кингкоула» выплачено еще 13,2 млн рублей
Челябинск, 28 Июня, 07:10.
На дорожный фонд Челябинска дополнительно направят 1,5 млрд рублей
Хабаровск, 28 Июня, 06:51.
Корейские инвесторы планируют построить рыбопромышленный комплекс в Приморье
Уфа, 28 Июня, 06:21.
Уфа вошла в топ-10 «Рейтинга российских мегаполисов-2017»
Омск, 27 Июня, 20:17.
Крупную торговую сеть Беларуси заинтересовала продукция омских производителей
Воронеж, 27 Июня, 17:53.
В лесных хозяйствах Воронежской области проведено более пяти тысяч рейдов
Волгоград, 27 Июня, 17:49.
В Волгограде супермаркеты «МАН» и ИП Бочаров обвиняются в налоговых махинациях
Москва, 27 Июня, 15:58.
В Москве прошел круглый стол по экономическому сотрудничеству России и Вьетнама
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт