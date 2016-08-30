Работникам сервисных предприятий «Кингкоула» выплачено еще 13,2 млн рублей

По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева продолжаются выплаты работникам сервисных предприятий ГК «Кингкоул».

В качестве материальной помощи 205 работникам было перечислено 13,2 млн рублей, сообщает Управление информационной политики правительства Ростовской области.

Выплаты производятся по заявлениям сотрудников сервисных предприятий «Кингкоула».

В общей сложности матпомощь на сумму 30,4 млн рублей получили 770 сотрудников сервисных структур. Общая сумма выплат донским горнякам «Кингкоула» составляет 296,4 млн рублей.

Основной долг по заработной плате шахтерам, образовавшийся до момента введения процедуры банкротства предприятий ГК «Кингкоул», в настоящее время погашен. Теперь производятся выплаты материальной помощи, которая начисляется в упрощенном порядке по заявлениям сотрудников.