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Елена Малкова
28 Июня, 2017 07:10
На дорожный фонд Челябинска дополнительно направят 1,5 млрд рублей
Челябинск, 28 Июня - DIXINEWS.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о направлении дополнительного финансирования на реализацию приоритетных социально-значимых программ.
Так, субсидия на дорожное строительство бюджету областного центра составляет 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.
Средства будут направлены на содержание автодорог, приведение в нормативное состояние гостевых маршрутов к ШОС и БРИКС, обеспечение безопасности дорожного движения, обустройство подъездов к новой школе в микрорайоне Парковый, ремонт улицы Новороссийской.
Всего в текущем году на ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения в столице Челябинской области будет направлено 3 млрд 951,4 млн рублей.
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