Экономика

Елена Малкова
28 Июня, 2017 07:10

На дорожный фонд Челябинска дополнительно направят 1,5 млрд рублей

Ремонтные работы.
Источник фото: pasmi.ru
Челябинск, 28 Июня - DIXINEWS.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о направлении дополнительного финансирования на реализацию приоритетных социально-значимых программ.

Так, субсидия на дорожное строительство бюджету областного центра составляет 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

Средства будут направлены на содержание автодорог, приведение в нормативное состояние гостевых маршрутов к ШОС и БРИКС, обеспечение безопасности дорожного движения, обустройство подъездов к новой школе в микрорайоне Парковый, ремонт улицы Новороссийской.

Всего в текущем году на ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения в столице Челябинской области будет направлено 3 млрд 951,4 млн рублей.

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