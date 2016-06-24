На дорожный фонд Челябинска дополнительно направят 1,5 млрд рублей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о направлении дополнительного финансирования на реализацию приоритетных социально-значимых программ.

Так, субсидия на дорожное строительство бюджету областного центра составляет 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

Средства будут направлены на содержание автодорог, приведение в нормативное состояние гостевых маршрутов к ШОС и БРИКС, обеспечение безопасности дорожного движения, обустройство подъездов к новой школе в микрорайоне Парковый, ремонт улицы Новороссийской.

Всего в текущем году на ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения в столице Челябинской области будет направлено 3 млрд 951,4 млн рублей.