Общество

Елена Малкова
28 Июня, 2017 06:21

Уфа вошла в топ-10 «Рейтинга российских мегаполисов-2017»

г. Уфа.
Источник фото: Feltinghobby.ru
Уфа, 28 Июня - DIXINEWS.

Аналитический центр «Эксперт» совместно с журналом «Русский репортер» опубликовали результаты исследовательского проекта «Рейтинг российских мегаполисов-2017».

Предыдущий рейтинг был составлен в 2014 году. Рейтинг охватывает крупные российские города с населением свыше 600 тысяч жителей.

В исследовании представлена статистика социально-экономического развития мегаполисов. Анализ проводится по различным критериям: экология, медицина, дорожная инфраструктура, безопасность, благоустройство и другие.

Кроме того, в рейтинге представлены результаты опроса портала SuperJob.ru, по условиям которого более 10 тысяч жителей мегаполисов отвечали на вопрос - почему им нравится или, наоборот, не нравится их город.

Составители рейтинга отмечают общероссийскую тенденцию последних лет – жители стали менее благосклонно относиться к своим городам, что, вероятно, является следствием экономических сложностей.

Однако, несмотря на такую тенденцию, в 2017 году Уфа вошла в первую десятку рейтинга, сообщили в пресс-службе мэрии. 70 процентам жителей нравится жить в столице Республики Башкортостан. Мнение жителей и социологические данные социально-экономического развития города совпадают. Стоит отметить, что в 2014 году Уфа не входила в первую десятку рейтинга.

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