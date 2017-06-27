Крупную торговую сеть Беларуси заинтересовала продукция омских производителей

Омские предприятия подводят итоги своего участия в выставке «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017» в Минске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Омская область представила на выставке коллективный стенд. Центр поддержки экспорта, действующий на базе Агентства развития и инвестиции Омской области, организовал участие в выставке предприятий «Большой Дом Древесины», «Теплоконтроль», «Ягоды Сибири», «Микроникс», «АРРС». Омские компании в течение трех дней вели переговоры.

Магазины экологически чистых продуктов и крупная торговая сеть Белоруссии проявили особый интерес к лоскутному воску, который производит «Большой Дом Древесины».

Иностранные перерабатывающие предприятия заинтересовались поставкой дикорастущих ягод и грибов от компании «Ягоды Сибири».

Посетителей выставки «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017» заинтересовали разработки омских разработчиков в области локальной автоматики - «Микроникс» и «Теплоконтроль».

Представители предприятий Омской области посетили государственную энергетическую компанию «Белэнерго» и государственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство», где обсуждались вопросы возможного сотрудничества.

«Центр поддержки экспорта Омской области проведёт мониторинг достигнутых результатов, окажет омским компаниям содействие в проверке контрагентов и подготовке экспортных контрактов», - рассказала руководитель Центра Екатерина Ефремова.